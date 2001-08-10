Больше 700 подвалов отремонтируют на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со следующего года в Сахалинской области запустят новую программу по ремонту подвальных помещений многоквартирных домов. На заседании регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна доложила о планах по проведению капитальных работ в более чем 700 подвалах. Реализация программы рассчитана на три года. Кроме того, до начала отопительного сезона в регионе осушат все подвальные помещения, которые нуждаются в оперативных работах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мы практически завершили масштабную программу по ремонту подъездов. Всего за пару лет мы полностью привели в их порядок – обновили покраску стен, полов, потолков, заменили почтовые ящики и перила, спрятали висящие провода. Жильцы расписывали стены, расставляли цветы и вешали картины. В домах порядок, жители довольны. Но нам стали поступать сигналы о проблемах в подвалах. И теперь мы приступаем к ремонту технических помещений. В ближайшие годы мы должны решить все вопросы - чтобы не было воды, сырости и проблем с трубами и канализацией. И уже в эту зиму мы должны войти с сухими подвалами, - сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
По поручению главы региона министерство жилищно-коммунального хозяйства разработало трехлетний план по ремонту подвальных помещений МКД. В настоящее время продолжается формирование списков домов, которые нуждаются в проведение работ в подвальных помещениях. Текущий перечень адресов включает 718 домов. Все они вошли в список по информации, поступившей от муниципалитетов области. В первую очередь будут ремонтироваться подвалы, которые затоплены водой. При необходимости будет проводиться ремонт систем водоотведения и водоснабжения. Важно, что те помещения, которые нуждаются в проведении срочных работ, будут приведены в порядок уже к началу отопительного сезона. Ремонт проводится в ускоренном режиме. Если происходит затопление канализационными водами или подтекание инженерных сетей, устранить проблемы необходимо в течение трех рабочих дней, остальные причины - в течение недели.
- Информация о затопленных подвалах регулярно поступает к нам через ЦУР, горячую линию ЖКХ, и есть обращения в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). На сегодняшний день 18 помещений уже отремонтированы, причины устранены. В оставшихся подвальных помещениях работы продолжаются. На 9 сентября дополнительно поступили в работу еще 13 адресов: один - в Корсакове, два - в Холмске, девять – в Южно-Сахалинске и один – в Тымовском. Всего в работе сейчас находятся 37 помещений. По канализации, в первую очередь, устраняются заломы выпусков или меняются ветхие сети. Откачивается, вычищается все и полностью высушивается. Таких в работе остался один подвал в Южно-Сахалинске, там осталось провести только зачистку, адрес отработан. Есть проблемы на данный момент с теми подвалами, которые подтапливаются грунтовыми и поверхностными водами, там нужно делать проектирование и водоотведение, - прокомментировала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В 2025 году будут выполнены работы в подвалах, где требуется замена внутренних сетей, проведение гидроизоляции, отведении грунтовых вод. До 1 октября совместно с муниципалитетами завершится формирование полного списка адресов. Предварительно управляющие компании также будут обязаны провести подготовку помещений – уборку мусора и других предметов хранения, - а также обеспечить доступ к подвалам. Уведомления для УК будут подготовлены совместно с Государственной жилищной инспекцией.
Отметим, ремонт подъездов и придомовых территорий – важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Всего за несколько лет на Сахалине и Курилах в порядок привели почти 700 дворов и около 7000 подъездов. В этом году капитальными работами охватили 187 дворов. Кроме того, в рамках федерального проекта «Дальневосточные дворы» ремонтируют еще 11 придомовых территорий. На стадии завершения находится программа косметического ремонта в подъездах многоквартирных домов. В порядок на сегодня привели свыше 2,8 тысячи объектов. Работы будут продолжаться и осенью.
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