При строительстве проекта "Анива" будет создано 120 новых рабочих мест
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастера, диспетчеры, лаборанты, машинисты насосных участков, операторы очистных сооружений, водители и другие жители области могут получить стабильную работу на строительстве очистных сооружений в Аниве и Новотроицком. На постоянной основе при проведении строительно-монтажных работ уже задействованы десятки специалистов, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
Строительство новых очистных сооружений канализации предусмотрено концессионным соглашением между Правительством Сахалинской области, администрацией Анивского района и группой компаний Росводоканал, которое было заключено в декабре 2023 года. Также было подписано кредитное соглашение с ВЭБ.РФ на 5,3 млрд рублей. Эта концессия по модернизации коммунальной инфраструктуры стала уже второй на Сахалине. Первая реализуется с 2022 года и предусматривает создание, содержание и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске.
По расчетам проектировщиков и экологов, при введении новых очистных сооружений в эксплуатацию (в 2025 и 2027 годах соответственно) показатели мутности очищенных стоков уменьшатся в 1 тысячу раз; сброс аммонийного азота (вещество, разрушающее фауну рек), уменьшится в 40 раз; а попадание в очищенную воду тяжелых металлов, а также небезопасных элементов (серы, марганца, фосфора) будет полностью исключено. Сброс очищенной воды будет соответствовать требованиям рыбохозяйственного назначения.
К началу сентября на территории строительной площадки выполнена разработка котлованов зданий и сооружений, устройство фундаментов под стойки ограждения, а также фундаментных плит регулирующего резервуара технологического здания и пожарных резервуаров.
Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства и предусматривает возведение очистных сооружений мощностью 7 тысяч кубометров в сутки в селе Новотроицком Анивского района и мощностью 3 тысячи кубометров в сутки в районном центре Анива, расположенном на побережье одноименного залива.
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