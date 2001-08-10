Сахалинцу, получившему травму на производстве, вручили Lada Granta

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 сентября сахалинец Роман, получивший травму на производстве, стал обладателем нового автомобиля Lada Granta. Ключи от транспортного средства ему вручила заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Жанна Червякова, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Новый автомобиль отечественного производства имеет ручное управление, полностью оборудован с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей владельца и передан ему в собственность бесплатно сроком на 7 лет. Кроме того, за счет средств регионального Отделения Социального фонда России Роман сможет один раз произвести капитальный ремонт выданного автомобиля, а также получать компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы.

«Мой путь до работы ежедневно составляет более 40 километров в одну сторону, адаптированный транспорт позволит преодолевать это расстояние гораздо комфортнее. Уверен, что автомобиль станет незаменимым помощником и при решении различных бытовых вопросов», - отметил Роман.

Всего в Сахалинской области с 2000 года региональное Отделение СФР бесплатно выдало 12 автомобилей. Адаптированный транспорт положен гражданам, которые пострадали на производстве.

«Обеспечение транспортным средством должно быть указано в программе реабилитации пострадавшего. После окончания семилетнего периода гражданин может получить новый транспорт, если необходимость в этом будет подтверждена его программой реабилитации. Ранее выданный автомобиль при этом останется у получателя в собственности», - пояснила заместитель управляющего ОСФР по Сахалинской области Жанна Червякова.

Пострадавшие на производстве граждане также получают от регионального Отделения Социального фонда России государственную поддержку в виде медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, ежемесячные страховые выплаты и т.д.