На Сахалине школьный звонок сегодня прозвенел для 6400 первоклассников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области сегодня, 2 сентября, более шести тысяч мальчишек и девчонок впервые сели за парты. Школьные линейки прошли в каждом образовательном учреждении. В День знаний свои двери для учеников распахнул новый корпус школы № 30 в Луговом. На торжественном мероприятии побывал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Глава региона отметил, что жители планировочного района долго ждали этого события.
- Это сделано для вас, наши родные дети и учителя. Хочу обратиться к родителям наших школьников. Посмотрите, что происходит на Сахалине. На глазах меняются улицы, дворы, дома, города и села. Строятся дороги. Появляются новые производства, развивается инфраструктура, воздушный и водный транспорт, медицина и культура. И я хочу, чтобы наши дети оставались на островах. Сахалин - это не край мира, а один из самых богатых и перспективных регионов страны. Поэтому жить и работать лучше здесь, - отметил Валерий Лимаренко.
Новый корпус школы рассчитан на 550 мест. Среднее и старшее звено учеников будут учиться в новом здании, а младшие классы продолжать учебу в действующей школе. В новом здании оборудовали два спортивных зала, актовый зал, столовую, помещения для отдыха, мастерские, IT-лаборатории и библиотеку, в здании реализован принцип безбарьерного пространства. На прилегающей территории есть стадион, игровые площадки, беговые дорожки, детский городок. Благодаря новому корпусу дети планировочного района будут учиться только в первую смену.
- Я хочу сказать, что в Южно-Сахалинске в этом году около 30 тысяч школьников войдут в разные школы нашего города. И порядка 3 тысяч первоклассников, а в вашей школе 121. В Южно-Сахалинске, на Сахалине, очень много вопросов уделяется модернизации, совершенствованию системы образования. Я не понаслышке знаю, как наш губернатор Валерий Игоревич Лимаренко каждый день занимается этими вопросами, потому что это вклад в будущее. Выражаю слова благодарности нашим строителям, которые возвели это прекрасное здание. Хочу сказать спасибо нашим учителям, замечательному директору за то, что вы трепетно подготовили школу к учебному году, - добавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Всего в этом году за парты сядет около 63200 ребят, из них 6400 первоклассников, 5758 выпускников 9-х классов и 3179 выпускников 11-х классов.
Отметим, Валерий Лимаренко уделяет особое внимание образованию на островах. Активно идет строительство пяти объектов образования: школы по ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске на 1 260 мест, школы в Северо-Курильске на 288 мест, школы-детского сада во Взморье на 90 мест и детского сада на 110 в с. Китовое.
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