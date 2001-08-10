Ученые СахГУ исследуют океан после сброса с Фукусимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинского государственного университета вернулись из экспедиции по изучению радиоактивности в Тихом океане. Рейс на научном исследовательском судне «Академик Опарин» с 4 июня по 15 июля 2024 года организовал Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН при участии ученых Курчатовского института.

Особое значение радиоэкологический мониторинг имеет для рыбной промышленности региона. В рамках программы «Приоритет – 2030.Дальний Восток» и государственного задания Минобрануки, специалисты СахГУ намерены оценить состояние морских вод не только Сахалина и Курил, но и всего Дальнего Востока.

Результаты помогут установить влияние на окружающую среду последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» и проводимых мероприятий по очистке накопленных в Японии жидких радиоактивных отходов.

— Япония продолжает слив радиоактивных вод. Поэтому в рамках госзадания мы провели отбор проб морской воды на наличие радионуклидов цезия-137, стронция-90 и трития. Эти «долгоживущие» радионуклиды представляют бОльшую опасность, из-за большого периода полураспада, который составляет порядка 30, 29 и 12 лет, соответственно. Более того, данные радионуклиды легко встраиваются в живые организмы, с последующей миграцией по трофическим цепям. А если брать в расчет течение Куросио, особому риску подвержено именно Охотское море, — прокомментировал заведующий лабораторией фундаментальной и прикладной химии СахГУ, кандидат химических наук Эдуард Токарь.

Кроме того, во время экспедиции в рамках программы «Приоритет – 2030.Дальний Восток» специалисты провели оценку массопереноса и субмариной разгрузки вод Охотского моря и западного побережья Тихого океана путём анализа природных радионуклидов, в частности радия, тория, свинца и полония — «маркеров» данных процессов.

За всё время учеными СахГУ было отобрано и использовано для работы порядка 30 тонн морской воды. В «дороге» провести полный анализ проб не представляется возможным, поэтому по окончанию рейса образцы были законсервированы для дальнейшей обработки в лаборатории. Результаты исследований ученые планируют подготовить и опубликовать к концу текущего года.

Напомним, что компания-оператор Tokyo Electric Power в 2024 году провела уже шестой этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Японские власти утверждают, что отходы не представляют никакой опасности, но российские ученые проводят свои исследования, чтобы исключить все возможные риски.

В 2023 году Россия присоединилась к временным ограничительным мерам в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также и анализа специалистами российского Россельхознадзора.