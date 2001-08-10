Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко вместе провел экстренное совещание на горе Большевик в Южно-Сахалинске. В связи с образовавшимся разломом грунта в районе «Горного воздуха», принято решение о приостановке строительства. Кроме того, здесь возведут защитные сооружения, чтобы обеспечить устойчивость и прочность склона. Ситуация находится на личном контроле главы региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Сейчас самое главное - обезопасить участок и предпринять все меры, чтобы остановить сход грунтовых масс. Ситуацию можно стабилизировать за счет применения инженерных решений для укрепления склона. Для этого сейчас эксперты проводят оценку состояния горы и грунта. Впереди дожди, поэтому фактор времени очень важен. Работы важно начать уже в ближайшее время. До тех пор строительство гостиничного комплекса будет приостановлено, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

В ходе совещания глава островного региона выслушал доклады о причинах сползания грунта на стройплощадке на среднем уровне «Горного воздуха». Как отметил директор сахалинского филиала «Дальневосточного геологического института», руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов Юрий Генсиоровский, разломы возникли в период обильных осадков в конце июня этого года. Из-за грунтовых вод участок подмыло, и он стал подвижен. Тем не менее, здесь есть подпорная стена, которая справляется с нагрузкой, однако есть необходимость в дополнительных технических сооружениях для обеспечения устойчивости грунта.

Исследованиями на участке занимаются специалисты «Автодора» и геодезисты. В первую очередь, изучают грунт, характер разломов, а также оценивают дальнейшие тенденции явления. Кроме того, по поручению губернатора Валерия Лимаренко, в ближайшее время специалисты подготовят подробный план-схему, на которой будут отражены основные аспекты касательно сползания грунта.

- Во вторник подготовит заключение «Автодор», сделают дополнительные изыскания, сейчас работают геодезисты, картируют трещины, ставят мониторинговые марки наблюдения. Есть данные по геологии, когда будет топографический план, можно будет определить объем точный, посчитать оползневое давление по склону. На основании изысканий они точно определят мощность смещаемого грунта. Принципиально здесь появятся удерживающие свайные сооружения, возможно на анкерах, с дренажами», - сообщил заместитель директора ООО «Инжзащита, Сочи» Константин Самаркин.

По предварительным оценкам экспертов, на горе Большевик необходимо сделать целый комплекс защитных систем и дренажей, которые обеспечат устойчивость грунта, отведут со склона лишнюю воду. В совокупности все это позволит осушить участок и предотвратить оползневые явления. Также для обеспечения безопасности граждан сегодня на территории введут режим повышенной готовности. Координатором восстановительных работ назначен министр строительства области Алексей Колеватых.

- Никакой бездумной работы сделано не будет, все нужно тщательно продумать. Нужно сейчас пошагово разобрать предстоящие работы и приступить к ним как можно быстрее. Все этапы изысканий нужно ускорить, подключить лаборатории в Москве, у нас, получить нужные результаты и без всяких рисков спокойно сделать, но сделать нужно быстро. Время для нас сейчас крайне важно, и то, что вы расслаблены, ребята, - это плохо, - сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

- Сегодня мы провели экстренное совещание по вопросу сползания грунта возле строительства гостиницы на средней площадке «Горного воздуха». По результатам совещания принято решение полностью приостановить проведение строительных работ для обеспечения безопасности людей, а также разработать в экстренном порядке технические решения, которые будут реализованы в виде инженерной защиты склона для того, чтобы остановить оползневый процесс, - подытожил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Отметим, на участке работают ведущие эксперты области и профильные министры. Совместно принимаются решения по укреплению склона и обеспечению безопасности на его территории. Мониторинг на участке ведется в ежедневном режиме.