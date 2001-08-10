За июнь на Сахалине у браконьеров изъяли 46 незаконно добытых калуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях профилактики правонарушений и преступлений, допускаемых при осуществлении промышленного и любительского рыболовства, ПУ ФСБ России

по Сахалинской области напоминает о запрете добычи особо ценных видов рыб семейства осетровых (калуга, амурский осетр и др.), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Такой вид водных биоресурсов как калуга занесен не только в Красную книгу Российской Федерации, но и в международную Красную Книгу.

Согласно таксам для исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, ущерб за 1 экземпляр калуги (независимо от размера и веса) составляет

807 750 рублей.

В июне 2024 года Пограничным управлением из незаконного оборота изъято 46 экземпляров калуги. Предотвращенный популяции ущерб составил более 36 млн рублей.

Основой осуществления рыболовства и сохранения водных биоресурсов являются Правила рыболовства, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства (Минсельхоз России) для каждого рыбохозяйственного бассейна.

В соответствии с законодательством Российской Федерации пограничные органы осуществляют Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов, предметом которого является соблюдение установленных требований в указанной области.

За незаконную добычу особо ценных видов рыб, предусмотрена уголовная ответственность согласно статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Максимальная ответственность предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 9 лет лишения свободы со штрафом в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей.