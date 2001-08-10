На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу по обустройству комплексных игровых зон для детей перед региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства. Так, работы по благоустройству детских площадок начались сразу в шести муниципальных образованиях островного региона – Анивском, Невельском, Холмском, Макаровском, Поронайском и Ногликском районах, рассказали ТИА "Острова" в региональном праительстве.
В Ногликах началось обустройство детской игровой площадки по улице Физкультурной в районе дома № 40. В настоящее время уже закуплены и доставлены малые архитектурные формы, завершены демонтажные работы, ведутся работы по устройству покрытия. В Анивском районе детская игровая зона расположится в сквере «Грушевый сад» по улице Янтарной в селе Новотроицком. Сейчас там идут работы по устройству покрытия.
В Невельске новая площадка появится по улице Победы, 3-5. К сегодняшнему дню выполнены демонтажные работы, почти завершена подготовка площадки – устройство щебеночного основания под резиновое покрытие и установка бордюрного камня.
– С нетерпением ждем окончания работ, уже любопытно, что получится в итоге. Хотелось бы видеть пространство, интересное для детей разных возрастов. У меня двое детей, 3 и 8 лет, и там, где интересно младшему, совсем нечем заняться старшему. Надеюсь, комплексная детская площадка станет решением этого вопроса и поможет детям развивать физические и социальные навыки, а также представит возможность для отдыха и развлечений, – поделилась жительница Невельска Екатерина Калачева.
Комплексные детские площадки представляют собой игровые зоны площадью от 300 до 1500 «квадратов» в границах жилых районов. Гулять здесь будет интересно как 3-летним малышам, так и детям других возрастных групп, включая подростков. Площадки должны включать в себя все необходимые зоны для игр и занятий спортом, а также зоны отдыха для взрослых.
– По поручению губернатора островного региона разработан новый стандарт размещения площадок. Он призван обеспечить потребность всех детей в пространствах для игр и занятий спортом, повысить их качество, избавить от опасного оборудования с истекшим сроком эксплуатации, а также обеспечить надлежащее содержание. На эти цели из средств областного бюджета в текущем году выделено более 500 млн рублей, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Всего в текущем году на Сахалине и Курилах появится более 30 комплексных детских площадок. Главным условием их создания станет обязательство со стороны муниципальных властей принять игровой комплекс на свой баланс и поддерживать в должном состоянии.
Отметим, что помимо устройства комплексных площадок, продолжится работа по оборудованию маленьких внутридворовых территорий площадью до 85 квадратных метров в шаговой доступности от дома. Их будут создавать в рамках федеральной программы «1000 дворов» и областной программы капитального ремонта.
С помощью федерального финансирования также будут обустроены площадки на благоустраиваемых общественных территориях. Финансирование планируется получать за счет федерального конкурса «Малые города и исторические поселения» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина. Глава государства распорядился продлить программу до 2030 года и увеличить финансирование на преображение городов и сел на Дальнем Востоке.
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