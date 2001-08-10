В Сахалинском областном онкодиспансере внедряют инновационный метод лечения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые возможности появились у специалистов областного онкологического диспансера. В медицинском учреждении внедряют инновационный метод борьбы с болью. До этого здесь появилось специализированное оборудование, а сотрудники прошли курсы в профильной клинике. На этой неделе в онкодиспансере началась серия мастер-классов с отработкой полученных навыков.

Операция криоанальгезия занимает не больше часа, за это время специалисты проводят блокаду больного участка, используя небольшой зонд для заморозки поражённого нерва. За два дня новая процедура была выполнена четырем онкопациентам.

Для контроля хода операций на несколько дней в областной центр приехал доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного государственного медицинского университета, научный сотрудник Курского филиала российской академии наук Эдуард Антипин.

– ⁠В России данная методика стала активно применяться с 2017 года. Оборудование дорогостоящее, его может позволить себе далеко не каждое профильное учреждение. Главное преимущество методики – время действия. Криоанальгезация даёт эффект на несколько лет, в то время как обычная блокада работает всего пару месяцев, – рассказал Эдуард Антипин.

Процедура проводится под местной анестезией. Подготовка к ней индивидуальна для каждого пациента и зависит от ряда факторов – объёма поражения, сопутствующих заболеваний и других. Для пациента она безболезненна и неопасна. Работа проводится под ультразвуковой навигацией, без лучевой нагрузки. Эффект наступает мгновенно.

– ⁠Страшно не было. На протяжении долгого времени я испытывал такую адскую боль, что уже было неважно, к каким методам прибегать. Тем более, когда врачи рассказывают о возможности улучшить состояние. Весь правый бок у меня был поражён, я не мог двигаться. Но сейчас чувствую себя в разы лучше, – поделился пациент из Корсакова.

Навыками криоанальгезии сейчас владеют все сотрудники реанимационно-анестезиологического отделения онкодиспансера. Заведующий отделением Иван Вдовин отметил, что привычная лекарственная терапия, как и блокада, работает недолго и следовать ей необходимо постоянно, увеличивая дозировку препаратов. Криоанальгезия избавляет человека от побочных эффектов применения сильнодействующих медикаментов.

Онкологическая служба в Сахалинской области развивается постоянно. В мае в профильном диспансере был установлен позитронно-эмиссионный компьютерный томограф, который позволит выявлять поражение костей, часто не определяющиеся другими методами исследования, оценивать функцию щитовидной железы, почек, выявлять метастазы в регионарных лимфоузлах. Сейчас аппарат находится на этапе лицензирования, первые процедуры на нем начнутся этим летом.