На Камчатке водителей электросамокатов могут начать проверять на трезвость
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водителей электросамокатов на Камчатке могут начать проверять на трезвость. Дело в том, что с каждым годом растёт не только популярность этих средств индивидуальной мобильности, но и количество аварий с их участием, сообщает ТК "41 Регион".
Несмотря на то, что электросамокаты появились на Камчатке относительно недавно, они сразу же завоевали симпатии пользователей. Это и не удивительно, ведь устройства просты в использовании и являются приятной альтернативой пешим прогулкам, а аренда гаджета занимает всего пару минут.
«Для управления СИМ не требуется водительское удостоверение, тем не менее правила дорожного движения, разметка и дорожные знаки распространяются и на этот вид транспорта», — напоминает инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД по Елизовскому району Наталья Зеленкова.
На данный момент в правила дорожного движения уже добавлены пункты о регулировании поездок на средствах индивидуальной мобильности. Однако в этом году их планирую изменить. Так, рассматривается предложение снабдить транспорт номерами. Кроме того, в ПДД могут появиться правила остановки и стоянки гаджетов. А проверке на состояние опьянения, возможно, будут подвергаться не только автомобилисты: по требованию сотрудников ГИБДД водитель СИМ должен будет остановиться и пройти процедуру.
К тому же не исключено ужесточение штрафов: за управление устройством в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования могут вменить денежное наказание в размере до 30 тысяч рублей. Ограничение на использование мобильного телефона без гарнитуры и ответственность за неоказание помощи пострадавшему тоже в списке возможных нововведений для любителей средств индивидуальной мобильности.
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