Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2024
Сейчас 14:34
89,70|97,10|66,91
В Приморье автомобиль скорой помощи вылетел с дороги, погиб пациент
11:39, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке водителей электросамокатов могут начать проверять на трезвость

На Камчатке водителей электросамокатов могут начать проверять на трезвость

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водителей электросамокатов на Камчатке могут начать проверять на трезвость. Дело в том, что с каждым годом растёт не только популярность этих средств индивидуальной мобильности, но и количество аварий с их участием, сообщает ТК "41 Регион".

Несмотря на то, что электросамокаты появились на Камчатке относительно недавно, они сразу же завоевали симпатии пользователей. Это и не удивительно, ведь устройства просты в использовании и являются приятной альтернативой пешим прогулкам, а аренда гаджета занимает всего пару минут.

«Для управления СИМ не требуется водительское удостоверение, тем не менее правила дорожного движения, разметка и дорожные знаки распространяются и на этот вид транспорта», — напоминает инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД по Елизовскому району Наталья Зеленкова.

На данный момент в правила дорожного движения уже добавлены пункты о регулировании поездок на средствах индивидуальной мобильности. Однако в этом году их планирую изменить. Так, рассматривается предложение снабдить транспорт номерами. Кроме того, в ПДД могут появиться правила остановки и стоянки гаджетов. А проверке на состояние опьянения, возможно, будут подвергаться не только автомобилисты: по требованию сотрудников ГИБДД водитель СИМ должен будет остановиться и пройти процедуру.

К тому же не исключено ужесточение штрафов: за управление устройством в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования могут вменить денежное наказание в размере до 30 тысяч рублей. Ограничение на использование мобильного телефона без гарнитуры и ответственность за неоказание помощи пострадавшему тоже в списке возможных нововведений для любителей средств индивидуальной мобильности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?