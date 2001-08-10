18:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Лучший подъезд месяца выбрали в Поронайском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжается конкурс "Подъезд образцового содержания". Каждый месяц муниципалитеты определяют лучшие подъезды, которые в конце года примут участие в областном этапе конкурса. За лучшие места общего пользования жители традиционно голосуют в приложении Острова.65.
Конкурс проходит в рамках программы "Забота. Защита. Уважение", инициированного губернатором Валерием Лимаренко.
Победителями в этом месяце стали два подъезда - по ул. Торговой, 4 и по ул. Победы, 86. Они набрали одинаковое количество голосов.
Муниципальный этап конкурса продлится до ноября 2024 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.
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Новости общества Сахалина и Курил
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