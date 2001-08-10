Тихоокеанское
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18:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лучший подъезд месяца выбрали в Поронайском районе

Лучший подъезд месяца выбрали в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается конкурс "Подъезд образцового содержания". Каждый месяц муниципалитеты определяют лучшие подъезды, которые в конце года примут участие в областном этапе конкурса. За лучшие места общего пользования жители традиционно голосуют в приложении Острова.65.
 
Конкурс проходит в рамках программы "Забота. Защита. Уважение", инициированного губернатором Валерием Лимаренко. 
 
Победителями в этом месяце стали два подъезда - по ул. Торговой, 4 и по ул. Победы, 86. Они набрали одинаковое количество голосов. 
 
Муниципальный этап конкурса продлится до ноября 2024 года включительно. В  декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на  региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в  четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и  «Самый креативный подъезд». В  каждой определят три призовых места. На  областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.

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