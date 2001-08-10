70 дворов планируют отремонтировать в Южно-Сахалинске к началу июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Территории управляющие компании приводят в порядок за счет субсидий из городского и областного бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году ремонт дворов в Южно-Сахалинске стартовал 24 апреля. За неполный месяц преобразить удалось уже 50 территорий. Работы одновременно ведутся в разных районах городского округа.

- В основном работы включают замену асфальтобетонного покрытия. Закрываем участки от пяти и больше квадратных метров. Работаем картами. Где-то требуется ямочный ремонт, где-то не обойтись без сплошного асфальтирования. Сегодня-завтра завершим еще один объект — Ленина, 302. На оставшихся территориях, которые стоят в плане, уже ведутся подготовительные работы, - рассказал начальник отдела управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов.

- На мой взгляд, субсидирование затрат управляющим компаниям на текущий ремонт дворов - полезный и удобный механизм, а главное - рабочий. Он позволил нарастить темп благоустройства территорий в областной столице. Все это играет важную роль в создании комфортной городской среды и повышении качества жизни людей, - отметила депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Светлана Чернова.

Завершить ремонт планируется к началу июня. За счет субсидий из городского и областного бюджетов будет приведено в порядок 70 дворовых территорий.

Благоустройство дворов — одно из приоритетных направлений деятельности администрации областного центра. Эта работа находится на постоянном контроле мэра Сергея Надсадина.

Напомним, с 2021 года, по инициативе губернатора, управляющие компании города имеют возможность компенсировать свои затраты на ремонт придомовых территорий. Это позволило существенно увеличить объемы работ. За последние три года новый облик в Южно-Сахалинске получили более 1000 дворов.