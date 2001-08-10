70 дворов планируют отремонтировать в Южно-Сахалинске к началу июня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Территории управляющие компании приводят в порядок за счет субсидий из городского и областного бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году ремонт дворов в Южно-Сахалинске стартовал 24 апреля. За неполный месяц преобразить удалось уже 50 территорий. Работы одновременно ведутся в разных районах городского округа.
- В основном работы включают замену асфальтобетонного покрытия. Закрываем участки от пяти и больше квадратных метров. Работаем картами. Где-то требуется ямочный ремонт, где-то не обойтись без сплошного асфальтирования. Сегодня-завтра завершим еще один объект — Ленина, 302. На оставшихся территориях, которые стоят в плане, уже ведутся подготовительные работы, - рассказал начальник отдела управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов.
- На мой взгляд, субсидирование затрат управляющим компаниям на текущий ремонт дворов - полезный и удобный механизм, а главное - рабочий. Он позволил нарастить темп благоустройства территорий в областной столице. Все это играет важную роль в создании комфортной городской среды и повышении качества жизни людей, - отметила депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Светлана Чернова.
Завершить ремонт планируется к началу июня. За счет субсидий из городского и областного бюджетов будет приведено в порядок 70 дворовых территорий.
Благоустройство дворов — одно из приоритетных направлений деятельности администрации областного центра. Эта работа находится на постоянном контроле мэра Сергея Надсадина.
Напомним, с 2021 года, по инициативе губернатора, управляющие компании города имеют возможность компенсировать свои затраты на ремонт придомовых территорий. Это позволило существенно увеличить объемы работ. За последние три года новый облик в Южно-Сахалинске получили более 1000 дворов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
11:59 15 Мая На Сахалине из окна выпал годовалый ребенок
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
09:05 15 Мая Южно-сахалинским школьникам на "Уроке цифры" рассказали о технологиях интернет-торговли
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:58 Вчера 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 Вчера Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
- 11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?