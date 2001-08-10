В мае на Сахалине заработает центр ядерной медицины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мае в Южно-Сахалинске на базе областного онкологического диспансера заработает центр ядерной медицины. Благодаря его открытию у островных врачей появится возможность наиболее точного выявления онкологических процессов. Ход подготовительных работ проверил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В мае у нас сразу два крупных события, связанных с развитием медицины на островах. Мы открываем новый корпус консультативно-диагностического центра, а также запускаем центр ядерной медицины в онкодиспансере. Областному минздраву поставлена задача наладить тесное взаимодействие между учреждениями, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В рамках создания центра ядерной медицины в онкодиспансере приступили к установке аппарата позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, позволяющего наиболее точно определять онкологические заболевания. Работы продлятся до 5 мая.

Кроме того, в диспансере уже оборудована радиоизотопная лаборатория. Необходимые для работы техники материалы будут на регулярной основе доставлять из Красноярcка и Хабаровска.

– Следующий этап развития центра ядерной медицины завершится в сентябре. У нас будут установлены горячие койки, необходимые при лечении заболеваний щитовидной железы, при лечении метастазов. К примеру, сейчас мы ежегодно отправляем 50 людей на материк – это сахалинцы и курильчане с онкологическими заболеваниями щитовидной железы. Мы будем первыми на Дальнем Востоке, у кого появятся горячие койки, – доложил губернатору главный онколог Сахалинской области Сергей Старцев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что общенациональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями стала приоритетом взаимодействия медицинского сообщества, науки и государства.

– В результате сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный, – указал российский лидер.

Благодаря появлению современного оборудования для диагностики и повышению доступности медицинских услуг в Сахалинской области показатель динамики выявления онкозаболеваний на 1-2 стадии ежегодно увеличивается. По итогам 2023 года он составил 59% от общего количества.