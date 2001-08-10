Эксперты ВТБ: российские вкладчики сохраняют повышенную активность третий месяц подряд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на традиционно «низкий сезон» на рынке сбережений, в январе этого года ВТБ впервые за несколько лет зафиксировал высокую сберегательную активность населения. По итогам первого месяца объем рублевых сбережений розничных клиентов в банке вырос на 62 млрд рублей и приблизился к 6,3 трлн рублей.

Пиковая доходность по рублевым вкладам и накопительным счетам продолжала стимулировать спрос клиентов на сберегательные продукты даже в традиционный «тихий» месяц на рынке пассивов. Если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забрать часть денег из банков, что отражалось на динамике портфеля средств физлиц, в 2024 году тенденция поменялась на прямо противоположную.

«Начало этого года на рынке сбережений выдалось нетипичным: несмотря на праздники, клиенты предпочли сохранить свои накопления в банках, а не направить их на текущие расходы и отпуска. Придерживаться россиян сберегательной тактики даже в период длинных выходных стимулировали значительно выросшие ставки, которые, с большой долей вероятности, уже достигли своего «пика». На этом фоне стремление клиентов зафиксировать повышенную доходность, которую крупнейшие игроки предлагают как по «длинным», так и «коротким» инструментам, достаточно разумно», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ зафиксировал тенденцию по «удлинению» сроков пассивов розничными клиентами. Если в начале прошлого года почти 60% рублевых вкладов в банке были размещены на срок шесть месяцев, то к его концу их доля снизилась до 34%. Одновременно вырос интерес к долгосрочным продуктам: за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%.

По оценкам экспертов банка, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты будет сохраняться. Его будет поддерживать стабилизация ситуации на рынке вкладов, расширение горизонтов планирования клиентов, а также ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года.