Валерий Лимаренко встретился с новым начальником Росгвардии по Сахалинской области Борисом Чесноковым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко встретился с начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Сахалинской области Борисом Чесноковым. Губернатор Сахалинской области поздравил нового регионального руководителя Росгвардии с назначением на должность и обсудил дальнейшую работу по обеспечению безопасности и правопорядка на Сахалине и Курилах, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

– Борис Владиславович, поздравляю вас с назначением на новую должность. Вы служите людям, оберегаете нашу безопасность. А это – очень ответственное и благородное дело. Знаю, что вы выполняли задачи в зоне специальной военной операции. Уверен, преданность нашей стране, ваши лидерские качества послужат хорошую службу нашему региону. Сахалинская область динамично развивается, реализует масштабные проекты. Это было бы невозможно без надежной защиты. Руководство области готово и дальше оказывать Росгвардии всестороннюю поддержку, принимать самое активное участие в нашей общей работе. Успехов вам на новом месте, – обратился губернатор Валерий Лимаренко к Борису Чеснокову.

В свою очередь, Борис Чесноков поблагодарил губернатора за доверие и открытость. Начальник Росгвардии по Сахалинской области выразил уверенность в успешном взаимодействии всех профильных ведомств островного региона.

Отметим, Борис Чесноков родился 14 августа 1972 года в Перми. С 1994 года служил в специальных подразделениях УМВД России по Забайкальскому краю, в специальных подразделениях Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Забайкальскому краю.

С 2021 года занимал должность заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю. В 2022 году выполнял задачи в ходе специальной военной операции. В разные годы участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона России. Имеет звание полковника полиции.

Неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами, в том числе: медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.