Валерий Лимаренко встретился с новым начальником Росгвардии по Сахалинской области Борисом Чесноковым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко встретился с начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Сахалинской области Борисом Чесноковым. Губернатор Сахалинской области поздравил нового регионального руководителя Росгвардии с назначением на должность и обсудил дальнейшую работу по обеспечению безопасности и правопорядка на Сахалине и Курилах, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.
– Борис Владиславович, поздравляю вас с назначением на новую должность. Вы служите людям, оберегаете нашу безопасность. А это – очень ответственное и благородное дело. Знаю, что вы выполняли задачи в зоне специальной военной операции. Уверен, преданность нашей стране, ваши лидерские качества послужат хорошую службу нашему региону. Сахалинская область динамично развивается, реализует масштабные проекты. Это было бы невозможно без надежной защиты. Руководство области готово и дальше оказывать Росгвардии всестороннюю поддержку, принимать самое активное участие в нашей общей работе. Успехов вам на новом месте, – обратился губернатор Валерий Лимаренко к Борису Чеснокову.
В свою очередь, Борис Чесноков поблагодарил губернатора за доверие и открытость. Начальник Росгвардии по Сахалинской области выразил уверенность в успешном взаимодействии всех профильных ведомств островного региона.
Отметим, Борис Чесноков родился 14 августа 1972 года в Перми. С 1994 года служил в специальных подразделениях УМВД России по Забайкальскому краю, в специальных подразделениях Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Забайкальскому краю.
С 2021 года занимал должность заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю. В 2022 году выполнял задачи в ходе специальной военной операции. В разные годы участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона России. Имеет звание полковника полиции.
Неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами, в том числе: медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:42 Сегодня В Южно-Сахалинске эвакуируют мешающие расчистке улиц автомобили
- 09:15 Сегодня Скончался руководитель Управления делами губернатора и правительства Сахалинской области
15:18 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел творческий вечер волонтера культуры Оксаны Новик
- 10:55 Сегодня Валерий Лимаренко встретился с новым начальником Росгвардии по Сахалинской области Борисом Чесноковым
- 15:49 26 Января Полноценное движение автобусов в Южно-Сахалинске должны возобновить в субботу, 27 января
09:01 25 Января В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, автобусы не ходят
- 12:13 26 Января В Южно-Сахалинске запустили кольцевой маршрут и автобус до аэропорта
15:36 26 Января Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 15:57 Сегодня Сахалинский Чехов-центр готовит премьеры для двух сцен театра
- 15:56 Вчера Южносахалинцы поддержали предложенные к голосованию территории для благоустройства
- 11:28 30 Января Сегодня, 30 января, управляющие компании Южно-Сахалинска планируют расчистить от снега 187 дворов
- 09:18 30 Января Почти 6 тысяч жителей Сахалинской области получили услуги по родовым сертификатам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?