Полноценное движение автобусов в Южно-Сахалинске должны возобновить в субботу, 27 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Циклон, три дня бушевавший на юге Сахалина, потерял свою силу к утру 26 января. За ночь магистральные и некоторые второстепенные улицы в областном центре расчистили, теперь все силы брошены на их расширение. Это позволит снова пустить по дорогам общественный транспорт. Эту и другие задачи по ликвидации последствий мощного снежного циклона поставил губернатор Валерий Лимаренко на оперативном штабе в ситуационном центре, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В течение дня в областном центре должны подготовить улично-дорожную сеть к запуску общественного транспорта. Будет вестись расчистка и расширение проезжих частей, а также автобусных карманов и тротуаров для удобства пассажиров.

Как сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алесей Римша, сегодня запустили бесплатный автобус по маршруту Пуркаева – Ленина – проспект Победы – Комсомольская. Транспорт собирает людей на дорогах и высаживает по требованию. Еще несколько автобусов курсируют с площади Победы в аэропорт и обратно.

В субботу планируется возобновить движение общественного транспорта в Хомутово, Луговое, Новоалександровск и Дальнее, а также по городским кольцевым маршрутам: №19, 20 и 7.

– В ближайшие дни, до понедельника, нужно поработать ударно. Задача номер один – запустить общественный транспорт, не только автобусы, но и поезда. Задача номер два – освободить дворы. Управляющим компаниям необходимо расчистить входные группы и пешеходные дорожки, чтобы жильцы могли спокойно вынести мусор или выйти в магазин. Людей призываем откапывать свои машины, после тяжелая техника сможет заехать на придомовую территорию и убрать завалы снега. Нужно все делать синхронно, чтобы как можно скорее убрать последствия стихии и вернуться к привычной жизни. На каждый день должно формироваться сменно-суточное задание. Будем проверять, кто справился, а кто нет, и наказывать отстающих, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Аналогичные задачи поставлены и перед другими муниципальными образованиями, которые затронул снежный циклон.

– Мы уже открыли дороги в Корсаков и Холмск. К ночи планируем возобновить движение на трассе Южно-Сахалинск – Оха. Как только будет возможно, запустим движение поездов дальнего следования Южно-Сахалинск – Ноглики. В воскресенье планируем запустить пригородные поезда из областного центра в Дальнее и Новоалександровск. Это позволит разгрузить автобусный транспорт, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Напомним, на Южно-Сахалинск пришелся основной удар стихии – высота снежного покрова местами превышает 1,5 метра. Непогода разгулялась также в Анивском, Долинском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Макаровском, Поронайском и Смирныховском районах. В ликвидации последствий циклона на Сахалине задействовано более 1000 человек и почти 500 единиц техники.