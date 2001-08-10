В Южно-Сахалинске чествовали сотрудников мобильного отряда особого назначения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие было посвящено 30-летию со дня образования подразделения. С юбилейной датой сотрудников и ветеранов отряда ОМОН «Тайфун», членов их семей поздравили начальник Управления Росгвардии по Сахалинской области, полковник полиции Виталий Харчёв, начальник Управления МВД по Сахалинской области, генерал-майор Арсен Исагулов, вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

История отряда отражает разные события, которые происходили в Сахалинской области и в других регионах страны. Личный состав участвовал в ликвидации последствий землетрясений на Курилах и в Нефтегорске, выполнял служебные задачи на Северном Кавказе. В Южно-Сахалинске, во ходе проведения больших культурных, спортивных мероприятий, сотрудники обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка, активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности. С 2022 года сотрудники выполняют служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО, государственных наград удостоено 54 бойца.

– Южно-Сахалинск гордится вашими героическими подвигами. Администрация города готова оказать всестороннюю поддержку семьям бойцов. Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в служении Родине, – сказал Дмитрий Хайбриев.

Торжественной частью мероприятия стала церемония награждения. Сотрудники ОМОН «Тайфун» удостоены медалей Суворова, Жукова, почетных знаков губернатора Сахалинской области, благодарственных писем администрации Южно-Сахалинска.