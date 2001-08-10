Более 1000 тонн рыбы по сниженным ценам реализовали сахалинцам и курильчанам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во всех районах области круглый год ведется торговля сезонными свежевыловленными дарами моря напрямую от рыбопромышленников. В этом году жителям Сахалина и Курил реализовали порядка 1040 тонн сезонной рыбы – это в 2,6 раза больше прошлогодних показателей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Исключив посредников, затраты на переработку и заморозку, удается держать цены в два-три раза ниже рыночных. Районные власти помогают с транспортировкой даров моря в отдаленные населенные пункты и предоставляют бесплатные торговые места. Реализация свежевыловленной рыбы по сниженным ценам – это важная часть проекта «Забота. Защита. Уважение», запущенного по инициативе Валерия Лимаренко.

Накануне в Южно-Сахалинске продавали свежевыловленную рыбу в четырех торговых точках. Одна из них новая – магазин «Остров Сахалин» на улице Сахалинской.

– Удобно, что теперь в разных районах Южного можно приобрести свежую рыбку. Цена хорошая, рыба свежая, выбор есть. Сегодня я и минтай купила, и треску. Будет вкусный ужин, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Наталья Левина.

– Здорово, что не только во время красной путины торгуют, но и в зимнюю пору. Удобно, что далеко ехать не надо, и космические деньги платить! Я в молодости мог и сам порыбачить съездить, а сейчас уже сил нет. Для нас, пенсионеров, важно иметь возможность покупать свежую сахалинскую рыбу, – рассказал житель областного центра Евгений Губанов.

В этом году значительная часть реализованной рыбы – 422 тонны – составил тихоокеанский лосось. Почти 65 тонн даров моря рыбопромышленники передали нуждающимся бесплатно.

В этом году стоимость горбуши составляла от 60 до 100 руб/кг, камбалы – от 56 до 100 руб/кг, трески – от 90 до 126 руб/кг, минтая – от 58 до 90 руб/кг.

В этом году, кроме значительного роста объемов реализации, расширился и ассортимент рыбной продукции, а также существенно увеличилось количество предприятий-участников программы.

– Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу – увеличить частоту и объемы продаж в два раза. План на следующий год уже составлен, разбивку по районам сделали с учетом количества жителей. Готовимся к реализации 1500 тонн свежевыловленной рыбы. Предприятия, рыбаки, муниципалитеты, предприниматели, осуществляющие торговлю, активно взаимодействуют, чтобы процесс шел слаженно, и жители островов всегда могли приобрести рыбу по более доступным ценам, – прокомментировал Иван Радченко министр по рыболовству Сахалинской области

С этого года начали применять новые механизмы для оповещения людей о продажах свежевыловленной рыбы. Запущен телеграмм канал «Доступная Рыба» с делением на муниципалитеты Сахалинской области. За два месяца он набрал свыше 3 тысяч подписчиков. Также с помощью интерактивной карты можно в режиме онлайн видеть информацию о торговых точках, адресах, расписании работы, ассортименте и ценах на текущую дату. Push-уведомления «Острова-65» автоматически направляются всем, кто установил приложение на своем мобильном устройстве и выбрал муниципальное образование по месту жительства. Узнать о продажах также можно в социальных сетях районных администраций.