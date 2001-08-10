Тихоокеанское
информационное агентство
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12:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтер культуры Ирина Кокорина награждена почетным знаком "Доброволец Сахалинской области"

Волонтер культуры Ирина Кокорина награждена почетным знаком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтер Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Ирина Кокорина была награждена почетным знаком «Доброволец (волонтер) Сахалинской области» за оказание безвозмездной помощи нуждающимся. Награждение состоялось в арт-резиденции «Маяк», 5 декабря в День Добровольца, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Представитель правительства Сахалинской области Владислав Епифанов от лица губернатора выразил благодарность добровольцам за помощь, оказанную жителям не только нашего региона, но также на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Так же он отметил, что волонтерское движение на Сахалине играет важную роль в различных областях общественной жизни. Волонтеры не только проводят благотворительные акции для различных групп населения, но и организуют мероприятия по патриотическому воспитанию, сохранению окружающей среды и оказанию помощи людям с ограниченными возможностями.

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