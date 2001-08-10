В Южно-Сахалинске устроили новогодний утренник для детей бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии новогодних праздников в Южно-Сахалинске прошел утренник для детей сахалинцев, принимающих участие в проведении специальной военной операции. Театрализованное представление организовали в резиденции Деда Мороза в минувшее воскресенье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями дети водили хороводы, танцевали и играли. Самому младшему участнику елки было два года, старшему - 15 лет. Отцы многих детей мобилизованы, а их мамы - объединились и поддерживают друг друга.
- Я веду в одном из мессенджеров группу, где мы с другими мамами обсуждаем важные для нас вопросы, поддерживаем друг друга. Решила, что нам нужно собраться и провести такое первое новогоднее мероприятие для деток, чтобы поднять им настроение. Все инициативу поддержали. Плюс хотелось лично встретиться и познакомиться. Сегодня на елке собрались 26 деток - приехали даже со Смирных, ждали гостей из Углегорска, но непогода внесла коррективы, -
поделилась одна из организаторов мероприятия Наталья Рожкова.
Сахалинка выразила большую благодарность администрации Южно-Сахалинска за помощь в организации места проведения утренника и самой праздничной программы; а также сахалинскому комитету семей воинов Отечества и его председателю Наталье Шарифеевой, которые также включились и приготовили подарки.
- Это было отличной идеей - организовать такое мероприятие, порадовать детей, лично пообщаться мамам, которым и так непросто. Сегодняшнюю радость детей увидят через фотографии и видео их папы, им обязательно отправят кадры с праздника, - поделилась участница встречи Яна Яценко.
В организации праздника также приняли участие волонтеры профсоюза «Сахалин за наших», чья команда регулярно оказывает помощь бойцам в зоне проведения СВО и поддерживает их семьи.
Галина Селютина пришла на утренник с шестилетним сыном Юрием.
- Ребенок очень ждал встречи с Дедом Морозом, для него это первый утренник в этом году. Такой праздник поднимает дух, нам он запомнится яркими персонажами, доброжелательной атмосферой. Такие мероприятия нас сближают, есть поддержка, и это важно для детей, - отметила горожанка.
Всех участников представления в резиденции Деда Мороза после утренника ждали подарки, в завершении дети могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению снеговика.
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу, направленную на всестороннюю поддержку и повышение социальной защищенности семей участников специальной военной операции. По поручению мэра Сергея Надсадина каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.
Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска готов оказать консультации по всем вопросам для членов семей бойцов СВО. Телефоны для справок: 8 (4242) 312-710, 300-718, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.
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