10:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торговля осуществляется сегодня, 12 декабря, по следующим адресам:
- м-н ООО «Курильский берег» (пр.Победы 81/1): камбала - 100 руб/кг, минтай - 105 руб/кг.;
- магазин «ЗОВ»(ул. Ленина, 252 Б, торговое место D9): минтай -100 руб/кг, камбала - 90 руб/кг, сельдь - 90 руб/кг;
- ИП Можайский О.В. (ул. Пограничная, 26): навага — 70 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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