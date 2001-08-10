В Сахалинской области предложили ввести дополнительную меру поддержки для приобретающих жилье молодых семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко встретился с волонтерами сахалинской ипотеки. Ключевой темой совещания стал вопрос поддержки молодых семей в приобретении квартиры на первичном рынке. В частности, речь шла о введении дополнительной субсидии для островитян, покупающих жилье. Она потребуется в связи с увеличением первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов, которое произойдет в России со следующего года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В следующем году в нашей стране поднимут размер первоначального взноса по льготной ипотеке. И для нас важно, чтобы молодые семьи, которые живут на островах и являются участниками социальных программ, сохранили возможность улучшить свои жилищные условия. В связи с этим профильным ведомствам дано поручение разработать новый механизм поддержки сахалинцев и курильчан. Эту разницу в 10 процентов необходимо восполнить. В какой форме это будет сделано – еще предстоит решить, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Сегодня в островном регионе действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». Так, единовременную денежную выплату до 5 миллионов рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT.
Кроме того, сахалинцы и курильчане могут воспользоваться Дальневосточной ипотекой. А в районах островного региона можно приобрести квартиру в рассрочку – такая льгота доступна тем, кто арендует жилье у Сахалинского ипотечного агентства. При этом первоначальный взнос – до 20 процентов от стоимости квартиры – готово предоставить Сахалинское ипотечное агентство за счет ранее внесенных платежей за ее аренду.
С начала года льготной ипотекой в островном регионе воспользовались 3163 семьи. Всего на территории области выдано почти 7 тысяч жилищных кредитов – на 2100 больше, чем в прошлом году. По этому показателю островной регион поднялся с 10 на 4 место в Дальневосточном федеральном округе.
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