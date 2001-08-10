Медицинская бригада обследует жителей села на севере Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Некрасовке началась комплексная проверка здоровья местных жителей, большая часть из них – представители коренных малочисленных народов Севера. В течение рабочей недели в самом большом селе Охинского района будет работать выездная медицинская бригада из ЦРБ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Семейная пара некрасовцев – Анатолий Актанко и Ирина Фергаун – нечастые посетители амбулатории, в основном свое время посвящают домашним хлопотам. Но нынешний приезд врачей решили не пропускать. Такого многопрофильного состава специалистов в селе давно не было. Для каждого из супругов в медицинской бригаде нашёлся доктор, которого нужно обязательно посетить.

– К офтальмологу давно хотела сходить. Но в Оху ещё выбраться надо. Очень удобно, что врач сюда приехал. Да и к терапевту надо заглянуть, спина побаливает, чтобы определили, что со мной, может ещё кого-то порекомендуют, – поделилась пациентка.

В первый день работы бригады в село приехали терапевт, гинеколог, офтальмолог и хирург. Для проведения аппаратных исследований в Некрасовку были доставлены 4 мобильных комплекса – рентгенологический, стоматологический и два диагностических.

– За одну такую акцию обследование проходят до 90% жителей села – и флюорографию, и маммографию. Выявляется туберкулез, онкопатологии и другие серьёзные заболевания. По таким случаям отработана маршрутизация - сразу назначаются дополнительные исследования или приём узкого специалиста, – рассказала рентген-лаборант Вера Гвоздева.

В течение недели состав специалистов будет меняться, чтобы жители могли пройти диагностику по разным профилям. За одну смену каждый врач принимает до 30 человек.

– Планируем проверить здоровье большей части жителей. Уже составлен график выездной работы по селам района. Охватим медосмотрами всех людей в районе, - уточнил и.о. главного врача Охинской ЦРБ Алексей Ефимов.

До конца месяца выездные медбригады проведут приемы в селах Тунгор и Восточное.

Кроме того, медицинские десанты приезжих специалистов работают в районной больнице в рамках проекта «Мобильные медицинские бригады», который был запущен по инициативе Валерия Лимаренко. На этой неделе в Охе принимают детский офтальмолог, онколог, стоматологи. Запись на прием осуществляется по телефону 1300 или лечащим врачом по месту наблюдения.