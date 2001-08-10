На Камчатке один из магазинов сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краевое управление Роспотребнадзора выяснило, что один из магазинов сети «Красное & белое» торгует сигаретами неподалеку от школы в Петропавловске-Камчатском. Дело рассматривается в судах Москвы, сообщает ИА "Кам 24".

По информации управления, магазин сети находится на улице Войцешека. В Роспотребнадзоре сообщают, что их специалисты измерили расстояние от торговой точки до школы № 8, которая расположена на улице Давыдова. У них получилось 80 метров, тогда как законодательство предписывает, чтобы расстояние было не менее 100 метров.

Управление направило в Головинский районный суд Москвы иск с требованием обязать ООО «Альфа-М», которому принадлежит сеть «Красное & белое», прекратить торговлю табачными изделиями в магазине на Войцешека. Инстанция признала правоту Роспотребнадзора, но компания подала жалобу, решение по которой еще не принято.

«Красное & Белое» – российская компания-ритейлер по продаже алкоголя и одноимённая сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как «магазины у дома». Магазины сети работают в 74 субъектах Российской Федерации от Калининграда до Сахалина, а в этом году появились и в Петропавловске.

Ритейлер работает в формате ultra-convenience (магазины у дома с узким ассортиментом) и является крупнейшим игроком в этом сегменте с долей рынка 43 %.