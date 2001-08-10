На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Краевое управление Роспотребнадзора выяснило, что один из магазинов сети «Красное & белое» торгует сигаретами неподалеку от школы в Петропавловске-Камчатском. Дело рассматривается в судах Москвы, сообщает ИА "Кам 24".
По информации управления, магазин сети находится на улице Войцешека. В Роспотребнадзоре сообщают, что их специалисты измерили расстояние от торговой точки до школы № 8, которая расположена на улице Давыдова. У них получилось 80 метров, тогда как законодательство предписывает, чтобы расстояние было не менее 100 метров.
Управление направило в Головинский районный суд Москвы иск с требованием обязать ООО «Альфа-М», которому принадлежит сеть «Красное & белое», прекратить торговлю табачными изделиями в магазине на Войцешека. Инстанция признала правоту Роспотребнадзора, но компания подала жалобу, решение по которой еще не принято.
«Красное & Белое» – российская компания-ритейлер по продаже алкоголя и одноимённая сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как «магазины у дома». Магазины сети работают в 74 субъектах Российской Федерации от Калининграда до Сахалина, а в этом году появились и в Петропавловске.
Ритейлер работает в формате ultra-convenience (магазины у дома с узким ассортиментом) и является крупнейшим игроком в этом сегменте с долей рынка 43 %.
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