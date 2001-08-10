Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2023
Сейчас 16:48
88,50|96,66|66,91
В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
14:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на бесплатные юридические консультации

Сахалинцев приглашают на бесплатные юридические консультации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередные бесплатные юридические консультации пройдут в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 ноября. Время работы с 13.00 до 16.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертами по гражданско-правовым вопросам выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России» и студенты юридических факультетов сахалинских вузов.

Акция состоится электронном читальном зале (3-й этаж СахОУНБ).

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?