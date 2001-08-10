3 ноября сахалинские и курильские семьи получают детские пособия Социального фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 число – единый день перечисления детских пособий и выплат беременным женщинам от Социального фонда, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.

Сегодня, 3 ноября, Отделение Социального фонда России по Сахалинской области через банки перечислит островным родителям следующие меры социальной поддержки за октябрь:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

- пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- пособие на детей от 8 до 17 лет (ранее назначенное).

Родителям, которые получают ежемесячную выплату на детей до 3 лет из материнского капитала, средства за октябрь поступят тоже сегодня — 3 ноября. Досрочная выплата связана с тем, что 5 ноября выпадает на воскресенье.

Важно отметить, что зачисление выплат производится в течение всего дня. Если средства не поступили на счет утром, нужно дождаться зачисления до окончания дня.

Доставка выплат и пособий через отделения почтовой связи осуществляется согласно графику работы конкретного почтового отделения.

Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается через кредитные организации в единый день доставки 3-го числа за прошедший месяц.

Получить дополнительную информацию граждане могут по бесплатному номеру телефона центра дистанционного обслуживания граждан Отделения СФР по Сахалинской области – 8-800-200-06-92. Режим работы центра: понедельник – пятница с 9 до 17 часов.