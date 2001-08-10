На Камчатке со склона вулкана поднимаются облака пепла из-за горячих кусков лавы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянного, которое сопровождается подъемом со склонов большого количества пепла. Учёные ожидают, что активность вулкана еще более усилится, пишет ИА "Кам 24".
Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), сегодня утром в период между 7:00 и 9:30 значительно выросла активность извержения Безымянного: крупные горячие лавины обрушились на восточные склоны купола вулкана. В результате пепел со склона купола поднялся на высоту до 3,5 километра над уровнем моря. Ветром пепел сносило на северо-восток.
«Сейчас горячие лавины продолжают сходить на восточных склонах лавового купола и поднимать со склона пепел, который простирается к северо-востоку от вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что парогазовый шлейф, содержащий пепел, простирается примерно на 15 километров к северо-востоку от вулкана», – говорится в сообщении группы.
Там отмечается, что в ближайшие три дня из кратера Безымянного может произойти мощный выброс пепла на высоту до 15 километров.
Вулкану присвоен «оранжевый» код опасности для авиации.
Безымянный расположен рядом с самым высоким действующим вулканом Евразии Ключевским, который сейчас тоже извергается. На Ключевском происходит похожий процесс: раскаленная лава, стекая по склону, на своем пути сталкивается с ледниками и снежниками, что приводит к фреатическим взрывам – выбросам большого количества пара, который поднимает со склона пепел. Образующиеся пепловые шлейфы растягивают на десятки километров. Сегодня из-за этого в поселке Ключи прошел пеплопад.
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