На территории аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Привокзальную площадь терминала украсили первые 55 саженцев вишни. Аллею из молодых деревцев посвятили творчеству великого русского драматурга Антона Чехова. Именно его имя носит главная воздушная гавань региона, рассказали ТИА "Острова" в аэропорте.

Будущие вишни сотрудники комплекса высадили лично. Подготовить лунки и сами деревца им помогли специалисты сахалинской ландшафтной мастерской. В дальнейшем ухаживать за садом будут также работники терминала под руководством ботаников. Гарантии на себя уже взял один из крупнейших питомников Анивского района.

Для высадки руководство аэровокзала выбрало сакуру сорта Роял Бургунди. Такую выращивают в ботанических садах на юге России и на Дальнем Востоке. Преимущество многолетнего дерева в том, что оно не боится морозов и метелей, а также легко приживается во влажных грунтах. Более подходящий сезон для высадки - осень.

"Вишнёвый сад станет прекрасным украшением аэровокзала "Южно-Сахалинск". В период цветения наши пассажиры найдут здесь гармонию и умиротворение. К тому же, сакура - одна из главных визитных карточек области. Познакомиться с нею гости региона смогут, не территорию терминала", - подчеркнул генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.

В ноябре специалисты начнут готовить молодые деревья к зиме. Саженцы подвяжут, а вокруг них установят конструкции, которые защитят маленькие вишни от снега. Полюбоваться цветением сакуры пассажиры нового аэровокзала смогут в мае следующего года.