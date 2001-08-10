На территории аэровокзала "Южно-Сахалинск" высадили вишнёвый сад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Привокзальную площадь терминала украсили первые 55 саженцев вишни. Аллею из молодых деревцев посвятили творчеству великого русского драматурга Антона Чехова. Именно его имя носит главная воздушная гавань региона, рассказали ТИА "Острова" в аэропорте.
Будущие вишни сотрудники комплекса высадили лично. Подготовить лунки и сами деревца им помогли специалисты сахалинской ландшафтной мастерской. В дальнейшем ухаживать за садом будут также работники терминала под руководством ботаников. Гарантии на себя уже взял один из крупнейших питомников Анивского района.
Для высадки руководство аэровокзала выбрало сакуру сорта Роял Бургунди. Такую выращивают в ботанических садах на юге России и на Дальнем Востоке. Преимущество многолетнего дерева в том, что оно не боится морозов и метелей, а также легко приживается во влажных грунтах. Более подходящий сезон для высадки - осень.
"Вишнёвый сад станет прекрасным украшением аэровокзала "Южно-Сахалинск". В период цветения наши пассажиры найдут здесь гармонию и умиротворение. К тому же, сакура - одна из главных визитных карточек области. Познакомиться с нею гости региона смогут, не территорию терминала", - подчеркнул генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.
В ноябре специалисты начнут готовить молодые деревья к зиме. Саженцы подвяжут, а вокруг них установят конструкции, которые защитят маленькие вишни от снега. Полюбоваться цветением сакуры пассажиры нового аэровокзала смогут в мае следующего года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Стенд героям специальной военной операции открыли в Южно-Сахалинске
08:36 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет "Первый джазовый фестиваль в соборе"
09:26 Сегодня Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, доставляют в больницы с помощью санавиации
12:15 Сегодня Ученики Восточной гимназии передали маскировочную сеть и открытки бойцам СВО
15:02 10 Октября Перевод автомобилей и котельных на газ ускорили в Сахалинской области
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 16:03 Сегодня На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов
- 15:06 Вчера "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 Вчера У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
- 12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?