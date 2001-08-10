Новый атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" прибыл на Камчатку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Вилючинске торжественно встретили атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", который успешно завершил переход Северным морским путём, покинув Северный флот в конце августа текущего года, пишет ИА "Кам 24".
Торжественный митинг, посвящённый встрече новейшего атомного подводного ракетного крейсера в родной базе, прошёл под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. В мероприятии участвовали представители командования подводных сил ТОФ и правительства Камчатского края. Также на причале подводников встречала с моря рота почётного караула, оркестр и родственники экипажа.
"Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент… Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли", - отметил Виктор Лиина.
После швартовки крейсера и схода экипажа на пирс, где был построен личный состав 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, командир "Генералиссимус Суворов" доложил командующему ТОФ о выполнении поставленных задач, после чего по флотской традиции ему вручили жареного поросёнка. Отличившиеся военнослужащие были удостоены наград и грамот.
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