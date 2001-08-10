Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
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10:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 17 октября, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую кету по 110 рублей за килограмм

Сегодня, 17 октября, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую кету по 110 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 17 октября, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую кету. Торговля будет осуществляться с 14.00 до 18.00 возле ТЦ "Янтарь" по адресу: ул. Пограничная, 26.

Цена кеты - 110 рублей за кг.

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