15:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во вторник, 17 октября, для жителей Лугового состоится личный прием граждан директором департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в 16.00 в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1.
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