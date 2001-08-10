Девять клинических смертей пережил житель Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

45-летнего пациента, перенесшего девять клинических смертей, спасли врачи Находкинской горбольницы. В настоящее время здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает, он готовится к возвращению домой, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу Находкинской городской больницы.

Приморец обратился в больницу с сильной болью в груди. Электрокардиограмма показала повреждения сердечной мышцы, характерные для развития инфаркта. А коронарная ангиография, которую проводят только в двух медучреждениях Приморья (во Владивостоке и Находке), позволила обнаружить тромбы.

Специалистам пришлось провести операцию прямо внутри кровеносного сосуда. В процессе пациент девять раз перенес клиническую смерть. Его подключили к аппаратуре ИВЛ и ввели электрод непосредственно в сердце.

По словам заведующего отделением кардиологии Михаила Шевчука, пациент родился в рубашке, ведь он мог даже не успеть доехать до больницы. Врач напомнил, что при подозрении на инфаркт необходимо вызвать скорую помощь, принять аспирин, нитроглицерин и не двигаться до приезда медиков.

За жизнь пациента боролись заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Александр Кульков, заведующий отделением кардиологии Михаил Шевчук, сосудистый хирург Николай Максимович, анестезиолог-реаниматолог Егор Гуревич.