Многодетные семьи Южно-Сахалинска приглашают принять участие в фотоконкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральным агентством по делам национальностей организован VII международный фотоконкурс «Русская цивилизация», в рамках которого объявлена отдельная номинация «Многодетная семья России», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Цель фотоконкурса - гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

В этой номинации будут приняты работы, загруженные в категории «Семейные ценности», «Традиции большой страны» и «Лица и поколения», отражающие дух, устои и многообразие многодетных семей страны.

Участникам фотоконкурса предлагается рассказать историю, которая связана с представленным фото.

Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. Участник может выставить до пяти фотографий в каждой из заявленных номинаций: «Уникальная природа», «Семейные ценности», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва». Приём заявок осуществляется до 15 октября. Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

Победители фотоконкурса отбираются профессиональным жюри. В каждой номинации определяются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, далее по количеству баллов определяются первых три места в каждой номинации, а также Гран-при конкурса.