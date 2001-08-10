Южно-Сахалинск стал одним из лидеров по качеству работы общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство (69,5%) жителей Южно-Сахалинска отмечает качество и удобство общественного транспорта, следует из Индекса качества жизни ВЭБ.РФ. Наряду с Южно-Сахалинском, в лидерах среди российских городов по обновлению и качеству работы общественного транспорта оказались Казань, Одинцово, Пермь, Таганрог, Тверь, Тула, Салехард, Череповец и Улан-Удэ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВЭБ.РФ.
«Поездка на общественном транспорте по маршруту «дом — работа» занимает в Южно-Сахалинске 20,2 мин., что сопоставимо со средним для российских городов показателем. Более трети (37,1%) жителей Южно-Сахалинска предпочитают ходить пешком. Самокатами и велосипедами в городе пользуются 4,9% населения, такси — 13,8%, а личным автомобилем — 35,7% жителей.
«Мобильность — один из важных блоков Индекса ВЭБ.РФ. В среднем жители крупных российских городов проводят в транспорте около 45 мин в день или больше недели в год. От того, насколько быстрой, безопасной и комфортной будет поездка в муниципальном транспорте, во многом зависит качество жизни людей», — сказал главный управляющий̆ директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
Лучших по «Мобильности» команда Индекса ВЭБ.РФ (рассчитывается для 218 крупнейших городов, кроме двух столиц) назвала по итогам анализа ряда факторов: продолжительности стандартной поездки, времени ожидания на остановке, интервалов движения и уровня удовлетворённости горожан работой общественного транспорта.
По оценке команды Индекса ВЭБ.РФ, степень использования общественного транспорта в России будет расти за счёт обновления парков, и, как следствие, уменьшения интервалов движения и оптимизации маршрутов. ВЭБ.РФ участвует в финансировании комплексной инвестпрограммы развития электрического транспорта общей стоимостью 252 млрд руб. в десяти субъектах РФ. На стадии реализации находятся проекты в Курске, Нижнем Новгороде, Липецке, Перми, Саратове и Таганроге.
В августе 2022 года в Южно-Сахалинске стартовала реформа системы общественного транспорта. В ходе первого этапа модернизировали маршруты городских автобусов, обновили подвижной состав, организовали работу единого оператора, оборудовали новые остановочные пункты и создали транспортно-пересадочные узлы. В рамках обновления подвижного состава муниципалитет приобрёл 168 автобусов.
Первые 100 автобусов большого и среднего классов белорусского производства уже курсируют по городу. Машины оборудованы системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования и видеонаблюдения, призванными повысить комфорт пассажиров и безопасность перевозок. Кроме того, автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров.
Также в Южно-Сахалинске начали действовать безлимитные проездные билеты на автобусы и городские поезда. С 7 августа рельсовые автобусы поехали по диаметральному маршруту Христофоровка — Южно-Сахалинск — Новоалександровка, связывающему южные и северные районы областного центра. Комфортнее стал и путь на остров из других регионов — с 7 августа в Южно-Сахалинске заработал новый аэровокзал.
ВЭБ финансировал поставку 6 рельсобусов в Сахалинскую область. Это позволило заменить двухвагонные рельсовые автобусы на трёхвагонные на самых загруженных участках, а также заменить подвижной состав на локомотивной тяге на других востребованных пригородных маршрутах. Рельсовый автобус РА-3 «Орлан», созданный на предприятии «Метровагонмаш», можно эффективно использовать для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог.
«Орланы» пришли на смену старым японским поездам, выпущенным в 80-х годах. Новые рельсобусы можно эксплуатировать в условиях экстремальных температур, что крайне актуально для Дальнего Востока. В «Орланах» больше посадочных мест, а салоны оборудованы информационными табло, на которых будут отображаться сведения о маршруте следования, а также системами видеонаблюдения и климат-контроля.
Особое внимание власти Южно-Сахалинска уделяют обратной связи с жителями. В прошлом году в городе создали службу для улучшения качества работы общественного транспорта и обслуживания пассажиров.
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