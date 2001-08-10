В следующем году на Сахалине запустят 15 новых газовых котельных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в следующем отопительном сезоне запустят 15 современных котельных, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве. Строительство серии коммунальных объектов - результат совместной работы правительства Сахалинской области и компании Газпром. Котельные появятся в Поронайском, Макаровском, Тымовском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском городских округах. Детали реализации крупных проектов из сфер ЖКХ, здравоохранения и образования в островном регионе обсудили губернатор Валерий Лимаренко, а также представители АО "Газпромбанк", Группы К1, ООО "Инвестстрой", ООО "ФДС" и ООО "СКФ "Сфера". Совещание состоялось в стенах областного правительства.

- В Сахалинской области совместно с Газпромом запущен ряд значимых для сахалинцев и курильчан проектов. Они направлены на то, чтобы улучшать экологическую ситуацию, делать более доступными здравоохранение и образование. Речь идет о строительстве десятков современных газовых котельных, нескольких поликлиник, кампуса СахГУ. Мы хотим, чтобы наши жители чувствовали себя комфортно на островах, получали здесь образование, раскрывали свой профессиональный потенциал и создавали семьи. Для этого многое делается, а механизм государственно-частного партнерства позволяет значительно ускорить эту работу, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Сразу пять газовых котельных появятся в Поронайском районе, по четыре - в Макаровском и Тымовском. Еще по одному современному объекту ЖКХ возведут и запустят в Корсаковском и Александровск-Сахалинском городских округах. Котельные запустят уже в следующем отопительном сезоне.

Сегодня в островном регионе на голубом топливе работают более 40 объектов ЖКХ. При этом в ближайшие два года в рамках государственно-частного партнерства планируется начать возводить еще несколько десятков котельных.

На особом контроле остается вопрос создания на острове современной инфраструктуры и условий для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи. Совместно с Газпромбанком в регионе будут построены 5 современных поликлиник. Объекты здравоохранения, возведение которых уже началось, появятся в Южно-Сахалинске, Холмске и Углегорске.

- Лечебные учреждения планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. Оснащенные всем необходимым оборудованием поликлиники будут обслуживать десятки тысяч людей по полисам обязательного медицинского страхования. Строительство таких объектов имеет для нас большое значение, поскольку мы взяли курс на повышение доступности медицинских услуг, - подчеркнул областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Один из самых крупных и значимых концессионных объектов - это передовой кампус Сахалинского государственного университета СахалинTech. В ходе совещания стороны обсудили ход выполнения строительных работ, взаимодействие при выполнение текущих задач и дальнейшие шаги реализации проекта.

Активная фаза работ по строительству научно-образовательного центра на месте бывшего Дома офицеров уже началась. Там предусмотрят учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, R&D центры, технопарк, библиотеку, спортивные залы, археологический музей. Также на территории кампуса появятся помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, кафе и оранжерея, которая одновременно будет и открытым общественным пространством. Общая площадь объекта - более 88 тысяч квадратных метров.

Также идут работы по строительству студенческого городка, в котором смогут разместиться 1500 человек. Это новое, современное место для проживания учащихся и преподавательского состава. Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Так, будет оборудована спортивная зона, включающая фитнес центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.