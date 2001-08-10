Общественные пространства благоустроили еще в трех районах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы завершились в Ногликском, Холмском и Невельском муниципальных образованиях. Объекты, которые были благоустроены, поддержало большинство жителей в ходе Всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Так, в Ногликском районе завершилось обустройство территории «Перекоп». В рамках реализации проекта по созданию зоны отдыха были выполнены устройство дорожек из тротуарной плитки, установка качелей, беседок, лежаков, скамеек и урн, устройство площадки ТБО и парковочной зоны. На территории установили детский игровой комплекс, оборудовали площадку для волейбола и мангальную зону.

Жителей Невельска теперь радует обновленная набережная по улице 70 лет Октября. На пешеходных дорожках уложили новую плитку, сформировали дополнительные тротуары, установили детское и спортивное оборудование, скульптуры и другие малые архитектурные формы. Кроме того, был проведен ремонт уличного освещения набережной.

– Старая набережная давно потеряла свой вид. Одно из излюбленных мест отдыха горожан требовало замены покрытий и тротуара. Хотелось видеть новые детские площадки, так как многие невельчане приходят сюда с детьми, и пускать их на прежние аттракционы было попросту небезопасно. Когда мы узнали, что набережная принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, голосовали, пожалуй, всем районом. И уже сегодня видим результат – здесь стало уютнее, интереснее и, главное, безопаснее, – поделилась жительница Невельска Анастасия Калинкина.

В Холмске завершены работы по обновлению площади Мира. Здесь заменили десятки метров коммуникаций, провели большую работу по модернизации фонтана, смонтировали необходимое для его работы оборудование, в том числе светодиодное освещение, а также установили современную туалетную комнату на две кабинки. Чаша фонтана выполнена из современных и долговечных материалов.

– Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина, островной регион становится все более привлекательным, в населенных пунктах создаются уютные, комфортные и красивые скверы, парки и набережные. Не так давно в Макарове завершилось благоустройство сразу 4 общественных пространств: сквера «Без пяти семь», пешеходной улицы 50 лет Октября, Аллеи первых свиданий и Ленинградского сквера. В Аниве обновили сквер Дружбы, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Близятся к завершению работы на объектах в Курильске, Южно-Курильске и Северо-Курильске, Охе, Долинске и Александровске-Сахалинском. Так, в Долинске на территории в границах улиц Пионерской и Октябрьской осталось установить малые архитектурные формы. В Александровске-Сахалинском в рамках благоустройства общественной территории вблизи здания бани также завершают установку малых архитектурных форм и озеленение.

Начиная с 2019 года, на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новый облик получили около 130 общественных территорий. В этом году будут сданы не менее 20 объектов, победивших на голосовании в прошлом году. Основная задача проекта – преобразить населенные пункты, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.