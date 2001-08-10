На юге Сахалина поезда будут ходить чаще
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В следующем году пригородные поезда до станций Христофоровка и Новоалександровка, а также от Южно-Сахалинска до Корсакова будут ходить чаще. При этом интервалы между рейсами до Христофоровки и Новоалександровки сократятся с полутора часов до 30-40 минут. Такие изменения станут возможны благодаря строительству дополнительных параллельных путей – двухпутных вставок, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Работы выполнят в рамках развития «Городского экспресса», с запуском которого пассажиры поездов и автобусов получили возможность добираться с окраины в центр островной столицы всего за 20 минут, с комфортом ездить в Корсаков.
– Это значимый шаг в развитии нашей транспортной системы. У людей, проживающих в границах Южно-Сахалинской агломерации, появится возможность осуществлять поездки на железнодорожном транспорте с наименьшим временем в пути, минуя автомобильные пробки на дорогах. Мероприятия транспортной реформы инициированы губернатором Валерием Лимаренко, они включают в себя не только запуск «Городского экспресса», но и развитие системы общественного транспорта в целом и его синхронизацию между собой, – подчеркнул Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
– Строительство двухпутных вставок позволит увеличить пропускную способность перегонов от Христофоровки до Новоалександровки, сократить интервалы движения пассажирских поездов. Железнодорожный транспорт станет более доступным для жителей, – прокомментировал Андрей Золотых, исполняющий обязанности заместителя начальника Дальневосточной железной дороги.
«Городской экспресс» призван по примеру лучших мировых практик интегрировать железную дорогу в систему городского общественного транспорта, а также связать Южно-Сахалинск и расположенные рядом населенные пункты в единую транспортно-логистическую систему.
Благодаря проекту жители и гости областного центра уже сейчас могут с комфортом добираться на рельсовых автобусах из Южно-Сахалинска в Новоалександровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Все остановки, находящиеся на железнодорожных маршрутах, были сопряжены с автобусным сообщением.
Первые два транспортно-пересадочных узла – на вокзале Южно-Сахалинска и в Дальнем – были открыты в декабре прошлого года. На транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) «Привокзальном» и «Алые розы» предусмотрели перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. На объекте в Дальнем обустроили теплый павильон ожидания, в котором пассажиры могут приобрести напитки и познакомиться с маршрутами общественного транспорта на сенсорном табло.
1 октября этого года завершены работы по строительству бесплатной парковки и обустройству остановки и места заезда городского транспорта на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Горизонт». Запуск подвозящих автобусных маршрутов будет осуществлен с вводом одноименного жилого комплекса. Также в активной стадии реализации находятся работы по созданию транспортно-пересадочного узла Нова. Работы завершат в этом году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:32 Сегодня Власти Сахалинской области активно работают над развитием ИТ-cферы в регионе
12:11 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
15:27 Сегодня На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
09:24 Сегодня На Камчатке "счастливый" автобусный билет продают за 80 тысяч рублей
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:12 3 Октября За последние 5 лет в Южно-Сахалинске свои жилищные условия улучшили 3886 семей
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
- 15:42 11 Сентября Покупка смартфона Xiaomi на OZON
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
Выбор редакции
- 15:27 Сегодня На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
- 13:14 Вчера В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
- 10:26 Вчера На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции
- 09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?