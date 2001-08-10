На юге Сахалина поезда будут ходить чаще

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следующем году пригородные поезда до станций Христофоровка и Новоалександровка, а также от Южно-Сахалинска до Корсакова будут ходить чаще. При этом интервалы между рейсами до Христофоровки и Новоалександровки сократятся с полутора часов до 30-40 минут. Такие изменения станут возможны благодаря строительству дополнительных параллельных путей – двухпутных вставок, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы выполнят в рамках развития «Городского экспресса», с запуском которого пассажиры поездов и автобусов получили возможность добираться с окраины в центр островной столицы всего за 20 минут, с комфортом ездить в Корсаков.

– Это значимый шаг в развитии нашей транспортной системы. У людей, проживающих в границах Южно-Сахалинской агломерации, появится возможность осуществлять поездки на железнодорожном транспорте с наименьшим временем в пути, минуя автомобильные пробки на дорогах. Мероприятия транспортной реформы инициированы губернатором Валерием Лимаренко, они включают в себя не только запуск «Городского экспресса», но и развитие системы общественного транспорта в целом и его синхронизацию между собой, – подчеркнул Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

– Строительство двухпутных вставок позволит увеличить пропускную способность перегонов от Христофоровки до Новоалександровки, сократить интервалы движения пассажирских поездов. Железнодорожный транспорт станет более доступным для жителей, – прокомментировал Андрей Золотых, исполняющий обязанности заместителя начальника Дальневосточной железной дороги.

«Городской экспресс» призван по примеру лучших мировых практик интегрировать железную дорогу в систему городского общественного транспорта, а также связать Южно-Сахалинск и расположенные рядом населенные пункты в единую транспортно-логистическую систему.

Благодаря проекту жители и гости областного центра уже сейчас могут с комфортом добираться на рельсовых автобусах из Южно-Сахалинска в Новоалександровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Все остановки, находящиеся на железнодорожных маршрутах, были сопряжены с автобусным сообщением.

Первые два транспортно-пересадочных узла – на вокзале Южно-Сахалинска и в Дальнем – были открыты в декабре прошлого года. На транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) «Привокзальном» и «Алые розы» предусмотрели перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. На объекте в Дальнем обустроили теплый павильон ожидания, в котором пассажиры могут приобрести напитки и познакомиться с маршрутами общественного транспорта на сенсорном табло.

1 октября этого года завершены работы по строительству бесплатной парковки и обустройству остановки и места заезда городского транспорта на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Горизонт». Запуск подвозящих автобусных маршрутов будет осуществлен с вводом одноименного жилого комплекса. Также в активной стадии реализации находятся работы по созданию транспортно-пересадочного узла Нова. Работы завершат в этом году.