Развитие Курил: как региональные власти привлекают бизнес на острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Итурупе 4 и 5 октября состоялась бизнес-миссия для предприятий туристической и энергетической сфер. Представителям крупных компаний продемонстрировали предложения для развития предпринимательской деятельности и рассказали о привлекательности льготного режима, который действует на Курилах больше года. Возможность разрабатывать альтернативные способы создания энергии с помощью ветра и термальных источников, а также большой туристический потенциал заинтересовали партнеров.

Привлечение бизнеса

Развитию Курил уделяют большое внимание не только региональные, но и федеральные власти. Изолированность островов и специфичный климат создают проблемы для развития инфраструктуры.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил областному правительству разработать особый налоговый режим для Курил, чтобы бизнес проявил интерес к развитию территорий. В 2021 году о необходимости создания комплекса льготных мер для бизнеса заговорил председатель правительства Михаил Мишустин. Позже идею одобрил и Владимир Путин.

Суть преференций для бизнеса заключается в отсутствии необходимости уплаты налогов на 20 лет. Также для инвесторов действует сердечный тариф страховых взносов в размере 7,6% на тот же срок. Кроме того, на Курилах возможно применение свободной таможенной зоны, что позволяет размешать и использовать иностранные товары без оплаты таможенных платежей. Предоставляемые преференции похожи на те, что действуют на ТОР, однако здесь ещё более лояльные условия для предпринимателей.

Для воплощения в жизнь проектов на территории островов предлагается более 140 площадок. С каждым участником власти готовы работать в индивидуальном порядке.

К специальному режиму уже подключились 14 компаний. Они готовы вложить 1,6 млрд рублей и тем самым создать сотни новых рабочих мест.

По словам министра инвестполитики региона Василия Грудева, важно, чтобы резидентами становились именно российские предприятия, которые будут бережно относиться к природе и богатствам островов.

Пока на Курилах преимущественно действует рыбоперерабатывающие комплексы и туристические компании. Однако нераскрытым остается потенциал района в сфере геотермальной энергетики и строительства.

Правительство готово выделить участки под возведение гостиниц и зон отдыха. На островах есть площадки для развития морской культуры.

Новые горизонты

В рамках бизнес-миссии Итуруп посетили руководители таких крупных российских компаний, таких как «Васта Дискавери», Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система»), УК «Группа Отелей Легенда» (входит в Группу Эн+) и других.

По словам гендиректора КРДВ Запрягаева, чем больше инвестпроектов будет запущено на Курилах, тем выше будет транспортная доступность, лучше станет инженерная инфраструктура, появится больше туристов. Как следствие, на островах вырастет и уровень жизни.

Наибольший интерес у предпринимателей вызвало развитие туристической сферы. Гендиректор «Хонка Камчатка» Алексей Ефимов отметил, что красоту этих мест должны увидеть люди со всей страны.

Инвесторы заявили о готовности к изучению всех предложений и дальнейшему сотрудничеству.

Пока ключевым сдерживающим фактором для предпринимателей являются проблемы с транспортной доступностью островов. Погодные условия и изолированность усложняет процесс доставки ресурсов и увеличивает издержки. Ещё одной трудностью является недостаток кадров. Однако есть и плюсы в таком территориальном расположении. Курилы близко расположены к азиатским рынкам.

Первые успехи

На Курилах уже работают первые туристические и проекты по рыбопереработке, судоремонту и строительству. На Шикотане рыбокомбинат «Островной» строит комплекс полного цикла переработки морепродуктов. Там будут производиться консервы, свежемороженная рыба, рыбная мука и жир.

Организация «Островной краб» строит два специализированных судна, с помощью которых будут добывать и транспортировать живых крабов. Другая компания, Компания «Серф Тур», предоставляет уроки серфинга на побережье острова Кунашир, а также сап-экспедиции по Охотскому морю. Руководитель компании Александр Сокирник рассказал, что узнал о действии преференциального режима из СМИ и решил попробовать. Так как он сам занимается серфингом, то заинтересован в развитии направления в России. Компания планирует вырасти в полноценную школу серфинга в будущем.

Еще один проект под названием «Архипелаг Онекотан» намерены реализовать на острове Парамушир. В его рамках появится трехзвездочный отель, откуда туристы смогут отправляться в путешествия на острова Атласова, Онекотана и Шумшу. Кроме того, для отдыхающих оборудуют маршруты до рек Шимаюр и Тайной. Там, где находятся геотермальные источники, появится SPA-комплекс. На острове Шушму построят музей военной техники.

Ещё один проект «Ориентал Резорт» планируют реализовать на острове Итуруп. Помимо гостиницы там обустроят экотропы, смотровые и комплекс для катания на горных лыжах.

Со временем Курильские острова перестанут быть такими далекими и труднодоступными и откроют новые горизонты для развития региона.