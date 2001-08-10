Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки скоростной стрельбы в городских условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки скоростной стрельбы в городских условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Для отработки данных нормативов опытные инструктора и участники специальной военной операции (СВО) оборудовали учебные места, имитирующие городскую застройку.
В ходе обучения военнослужащие выполняют передвижение и ведение огня в условиях населённого пункта, они отрабатывают как одиночные упражнения, так и в составе боевых групп.
Стрельба ведётся из-за различных укрытий, таких как разрушенные стены, проёмы окон и дверей. В зависимости с какого укрытия стрелку приходится вести огонь он выбирает положение для стрельбы, то есть «лёжа», «стоя» или «с колена». Во время ведения огня мотострелки постоянно перемещаются, прикрывая друг друга и меняя огневые позиции.
Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:12 3 Октября За последние 5 лет в Южно-Сахалинске свои жилищные условия улучшили 3886 семей
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
- 15:42 11 Сентября Покупка смартфона Xiaomi на OZON
Выбор редакции
- 13:14 Вчера В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
- 10:26 Вчера На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции
- 09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
- 09:33 5 Октября Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?