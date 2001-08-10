До конца октября в Южно-Сахалинске комплексно обследуют все реки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На оперативном штабе по ликвидации последствий циклона принято решение - провести обследование всех рек, протекающих по территории городского округа. Эта работа на личном контроле мэра города Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе обследования будут выявлены потенциально опасные участки, где при подъеме уровня воды происходит выход на пойму с подтоплением территорий. По результатам будут проводиться работы по отсыпке и увеличению береговой линии, для минимизации подтоплений, также в случае необходимости приняты меры по расчистке русел от заторов. Добавим, что сейчас вносятся корректировки в разработанный ранее проект по берегоукреплению р. Сусуя на участке от ул. Тургенева до пер. Белорусский, для проработки вопроса его последующей реализации.

График обследования сейчас составляется, все работы планируется завершить до конца октября.

В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС. Единая служба 112 работает в круглосуточном режиме. По этому номеру специалисты принимают звонки от горожан на откачку воды, предоставление тепловых пушек, оказание психологической помощи, заявки на размещение в пунктах временного размещения.

Во Владимировке для удобства жителей установлено 5 бункер-накопителей для складирования крупногабаритного мусора, организован вывоз. С 7 октября бункеры-накопители установлены по следующим адресам:

- ул. Проточная - пер. Барачный

- пер. Линейный, 1

- пер. Белорусский в районе дома 21б

- ул. Проточная - пер. Грузинский (юго-восточная сторона)

- пер. Трудовой (А.Блока-пер.Трудовой, в районе моста через Сусую

В Управлении ГОиЧС Южно-Сахалинска по адресу Вокзальная, 71 продолжается прием заявлений на оказание материальной помощи. Составлено 139 актов проверки частных домовладений на предмет материального ущерба, полученного в результате подтоплений.