Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты по развитию производственной системы и качества продолжают внедрять стандарты гостеприимства в главной воздушной гавани Сахалина. Курс о том, как улучшить сервис и качество обслуживания пассажиров прослушали сотрудники службы организации перевозок, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска".
Для достижения большего эффекта сертифицированный тренер аэровокзала разделил курс на 6 теоретических модулей и ряд практических заданий с ролевыми активностями.
Сперва сотрудники терминала изучили суть и ценности гостеприимства, его влияние на удовлетворённость и лояльность пассажиров. Отдельные модули программы были посвящены коммуникации и конфликтам: как их предотвратить, как разрешать и как из них выходить.
На практике полученные знания постепенно превращались в навыки общения с пассажирами, в том числе, с маломобильными. Коллеги объединились в группы, чтобы при помощи ролевых задач наработать навыки вербального и невербального взаимодействия с пассажирами в тех или иных ситуациях.
"Мы считаем, что гостеприимство - это один из важнейших аспектов развития нового аэровокзала, и мы всегда будем стремиться обеспечить превосходное обслуживание пассажиров. В будущем мы планируем дополнить программу модулем по работе со стрессом, который поможет сотрудникам сохранять своё эмоциональное равновесие и профессиональный энтузиазм". - прокомментировала начальник отдела развития производственной системы и качества АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Анна Куприянова.
Полученные знания и навыки специалисты службы организации пассажирских перевозок уже начали принимать в работе. Постоянное обучение и совершенствование процессов направлено на то, чтобы сделать пребывание пассажиров в аэровокзале Южно-Сахалинска еще более комфортным и безопасным.
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