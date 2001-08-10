Южно-Сахалинск находится во власти мощного циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с прохождением циклона все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска приведены в состояние повышенной готовности. В ночь на 6 октября на территории муниципалитета выпало больше половины месячной нормы осадков. Ситуация в городе находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Зафиксирован подъем уровня рек Рогатка и Сусуя. Сигналы о подтоплении поступают из Ново-Александровска и пер. Отдаленного. В службах оперативного реагирования зафиксированы несколько заявок от горожан. Каждое обращение уже находится в работе. Ведется работа по расчистке русел ручьев, в частности р. Больничный на ул. Горького.

Аварийное отключение электричества произошло по ряду адресов в частном секторе, планировочных районов Ново-Александровска, Октябрьского, Хомутово, а также в многоквартирных домах. Специалисты работают над устранением.

Из-за сильных порывов ветра и дождя учащиеся школ первой смены переведены на дистанционное обучение. В случае корректировки занятий второй смены информация будет сообщена дополнительно.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Порывы ветра повалили несколько остановочных павильонов, дорожных знаков, а также деревья, столбов. Не работает светофорный объект на пересечении проспекта Мира и улицы Лесной.

Вся актуальная информация оперативно обновляется в официальном телеграм-канале администрации города.

Единый телефон экстренных служб: 112.