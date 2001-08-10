Более полутора тысяч дорожных знаков за год выпустили на сахалинском заводе им. Федотова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более полутора тысяч дорожных знаков за год выпустили на сахалинском заводе им. Федотова. На данный момент производство набирает обороты, на предприятии подводят промежуточные итоги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Цех по производству дорожных знаков на заводе строительных материалов им. М,А. Федотова - результат участия в национальном проекте "Производительность труда". Он позволяет предприятиям разумно внедрить в свою работу бережливые технологии. С 2021 года завод сотрудничает с сахалинским центром компетенций. Под руководством экспертов совершенствует производство, логистику и сбыт продукции.
Сертификат на производство дорожных знаков завод им. М.А. Федотова получил в августе 2022 года. Проект уже хорошо зарекомендовал себя на строительном рынке не только Южно-Сахалинска, но и области в целом.
- Раньше нам приходилось заказывать дорожные знаки на материке у производителей с соответствующим сертификатом. Соблюдая все процедуры, согласно федеральному законодательству, срок ожидания только одного знака мог составлять около четырех месяцев, это очень много. Поэтому мы и решили организовать собственный цех, - рассказала специалист документационного обеспечения завода им. М.А. Федотова Виктория Мадорская.
Сегодня предприятие полностью закрывает собственные потребности по изготовлению дорожных знаков. Приобретено специализированное оборудование, отвечающее всем современным требованиям. Все знаки соответствуют государственным стандартам. Главный плюс в том, что создание собственного производства значительно уменьшило расходы учреждения.
Добавим, одно из старейших предприятий строительной отрасли в Южно-Сахалинске первым наладило производство дорожных знаков на острове.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:04 Сегодня Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
08:53 Сегодня Cахалинским школьникам рассказали о работе в уголовном розыске
11:28 Сегодня Южносахалинцы могут сегодня, 5 октября, приобрести свежую камбалу
11:11 Сегодня В ночь на 6 октября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
14:15 6 Сентября Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
- 15:38 Вчера Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
- 10:35 3 Октября На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?