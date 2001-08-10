Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более полутора тысяч дорожных знаков за год выпустили на сахалинском заводе им. Федотова. На данный момент производство набирает обороты, на предприятии подводят промежуточные итоги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цех по производству дорожных знаков на заводе строительных материалов им. М,А. Федотова - результат участия в национальном проекте "Производительность труда". Он позволяет предприятиям разумно внедрить в свою работу бережливые технологии. С 2021 года завод сотрудничает с сахалинским центром компетенций. Под руководством экспертов совершенствует производство, логистику и сбыт продукции.

Сертификат на производство дорожных знаков завод им. М.А. Федотова получил в августе 2022 года. Проект уже хорошо зарекомендовал себя на строительном рынке не только Южно-Сахалинска, но и области в целом.

- Раньше нам приходилось заказывать дорожные знаки на материке у производителей с соответствующим сертификатом. Соблюдая все процедуры, согласно федеральному законодательству, срок ожидания только одного знака мог составлять около четырех месяцев, это очень много. Поэтому мы и решили организовать собственный цех, - рассказала специалист документационного обеспечения завода им. М.А. Федотова Виктория Мадорская.

Сегодня предприятие полностью закрывает собственные потребности по изготовлению дорожных знаков. Приобретено специализированное оборудование, отвечающее всем современным требованиям. Все знаки соответствуют государственным стандартам. Главный плюс в том, что создание собственного производства значительно уменьшило расходы учреждения.

Добавим, одно из старейших предприятий строительной отрасли в Южно-Сахалинске первым наладило производство дорожных знаков на острове.