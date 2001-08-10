Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соблюдение стандарта уборки дворовых территорий в летний период и качество проведенного ремонта мест общего пользования оценила специальная комиссия. В ее состав вошли специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также представители администрации муниципального образования, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В ходе мониторинга специалисты оценили качество уборки в 8 дворах по улицам Ленина, Блюхера, Советской, Дзержинского и 2-ой участок. Критериями для оценки стало отсутствие мусора в урнах, на входной и пешеходных зонах, детской площадке, возле контейнеров, а также на придомовой территории. Кроме того, внимание было уделено тому, требуется ли окос травы и имеет ли дворник спецодежду и инвентарь.

- Стандарт уборки дворов определяет требования к порядку и чистоте территории двора многоквартирного дома. Его основная цель заключается в том, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для проживания жильцов. Он также может помочь повысить эффективность работы управляющей компании, и улучшить качество обслуживания жильцов. В Охе стандарт уборки соблюдается. Это подтвердили и местные жители, с которыми нам удалось пообщаться в ходе проверки, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Юдина.

Единственным замечанием, которое отметили проверяющие, стала необходимость окоса травы в нескольких дворах. Оно тут же было передано в управляющую компанию, осуществляющую надзор за порядком на проверяемом участке.

Особое внимание специалисты уделили качеству ремонта и благоустройства в подъездах многоквартирных домов. Комиссия проверили 7 мест общего пользования по улицам 2-ой участок, Советской, Комсомольской, Карла Маркса, Цапко и 60 лет СССР. К слову, на сегодняшний день в Охе привели в порядок 129 подъездов из 140 запланированных.

С начала года комиссия оценила качество содержания дворов в 13 муниципальных образованиях островного региона. До конца года необходимо проверить стандарт соблюдения уборки дворовых территорий еще в 4-х районах.

Напомним, что разработка стандарта текущего содержания придомовой территории проведена по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в 2020 году. К его внедрению приступили в 2021 году.