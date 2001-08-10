Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соблюдение стандарта уборки дворовых территорий в летний период и качество проведенного ремонта мест общего пользования оценила специальная комиссия. В ее состав вошли специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также представители администрации муниципального образования, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В ходе мониторинга специалисты оценили качество уборки в 8 дворах по улицам Ленина, Блюхера, Советской, Дзержинского и 2-ой участок. Критериями для оценки стало отсутствие мусора в урнах, на входной и пешеходных зонах, детской площадке, возле контейнеров, а также на придомовой территории. Кроме того, внимание было уделено тому, требуется ли окос травы и имеет ли дворник спецодежду и инвентарь.
- Стандарт уборки дворов определяет требования к порядку и чистоте территории двора многоквартирного дома. Его основная цель заключается в том, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для проживания жильцов. Он также может помочь повысить эффективность работы управляющей компании, и улучшить качество обслуживания жильцов. В Охе стандарт уборки соблюдается. Это подтвердили и местные жители, с которыми нам удалось пообщаться в ходе проверки, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Юдина.
Единственным замечанием, которое отметили проверяющие, стала необходимость окоса травы в нескольких дворах. Оно тут же было передано в управляющую компанию, осуществляющую надзор за порядком на проверяемом участке.
Особое внимание специалисты уделили качеству ремонта и благоустройства в подъездах многоквартирных домов. Комиссия проверили 7 мест общего пользования по улицам 2-ой участок, Советской, Комсомольской, Карла Маркса, Цапко и 60 лет СССР. К слову, на сегодняшний день в Охе привели в порядок 129 подъездов из 140 запланированных.
С начала года комиссия оценила качество содержания дворов в 13 муниципальных образованиях островного региона. До конца года необходимо проверить стандарт соблюдения уборки дворовых территорий еще в 4-х районах.
Напомним, что разработка стандарта текущего содержания придомовой территории проведена по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в 2020 году. К его внедрению приступили в 2021 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:10 Сегодня На Сахалине будут развивать транспортно-логистический хаб
10:25 Сегодня Сегодня, 29 сентября, в Южно-Сахалинске запланирован ямочный ремонт на улице Трудовой
08:43 Сегодня Половина дальневосточников имеют накопления и инвестиции
09:31 Сегодня Иностранец похищал батареи и катализаторы из машин жителей Владивостока
12:43 22 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России
09:25 22 Сентября Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей
10:10 22 Сентября Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости: "Единая Россия" обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы
15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:39 Сегодня Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
- 11:20 Вчера С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
- 08:58 Вчера В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина
- 14:54 27 Сентября Пассажиры городских автобусов Южно-Сахалинска поддерживают новые выделенные полосы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?