В Сахалинской области рассказали о первых успехах в реализации климатического эксперимента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области планируют достричь углеродной нейтральности к 2025 году. К работе в этом направлении в регионе уже приступили. Постепенно газифицируют дома, на экологическое топливо переводят общественный транспорт и машины, снижают количество выбросов и многое другое. Подробнее - в материале ниже.

Газ везде

С 1 сентября 2022 года на Сахалине начали масштабный климатический эксперимент по снижению выбросов парниковых газов.

Ключевой пункт программы - именно всесторонняя газификация. На сегодняшний день голубое топливо получили уже более 50% домов региона. Только за неполный 2023 год удалось подключить к газу более 1,1 тыс. человек. А до 2025 года экологически чистое топливо станет доступно 12,8 тыс. домовладений.

Для того чтобы полноценно обеспечить газом все объекты, ведется переоборудование угольных котельных на природное топливо. Помимо этого, активно переводят на газ и общественный транспорт. С января по август этого года удалось декарбонизировать 772 авто. К концу 2025 году их число достигнет уже 11 755. На данный момент 5071 единица транспорта переведена на экотопливо.

В этом году власти региона проведут закупку 248 экологичных автобусов. Для областного центра уже приобрели 125 единиц. Еще 19 купят в ближайшее время. На пригородные маршруты предусмотрели 54 автобуса. И столько же отправят в муниципальные образования.

Электрокары

В регионе также работают над созданием инфраструктуры для электромобилей. За три последних года удалось построить и оборудовать 321 станции для зарядки таких машин.

Не так давно в областном центре заработала аренда электрокаров. Сервис «Зеленый краб» предоставляет в прокат 15 автомобилей. Проект реализуется совместно с РусГидро - ПАО «Сахалинэнерго».

К 1 сентября в регионе зарегистрировано 366 электрокароа и 717 гибридных авто. Их число растет каждый месяц. Для хозяев таких авто действуют меры государственной поддержки. Например, они не платят транспортный налог. А владельцы электрозаправок имеют скидки на оплату электроэнергии.

В 2024 году на Сахалине появится дилерский центр по реализации электромобилей марки «Москвич», чтобы местным жителям не приходилось тратить деньги на перегон авто с материка. А к 2025 году в область начнут поставлять электрокары от компании «КамАЗ».

Мусорная реформа

Снизить количество вредных выбросов в атмосферу позволит и введение раздельного сбора мусора. Это уменьшит объемы скопившихся отходов на полигонах и сократит вред для природы.

В регионе уже установили 1685 сетчатых контейнеров. Кроме того, до конца года в областном центре появятся автоматы для обмена стеклянных и алюминиевых упаковок на деньги.

Сейчас количество отсортированного мусора составляет 22%. Абсолютного показателя планируется достичь к 2028 году.

Продолжается рекультивация старых свалок, там высадят зеленые насаждения. Кроме того, ликвидируют и незаконные скопления отходов. В этом году удалось убрать 1,6 тыс. свалок.

В экологическом эксперименте участвуют и станции на возобновляемых источниках энергии. Их мощность в скором времени существенно увеличится.

Лесоклиматический проект

Первый в России лесоклиматический проект также уже был запущен на Сахалине. Его цель - не только поглощение парниковых газов, но и генерация углегодных единиц.

Специалисты «Ванинского центра лесоводства» совместно с местными жителями уже начали высаживать сеянцы лиственницы в Поронайском районе. Всего там посадят более 21 млн сеянцев на 6 тыс. га земли. Займет работа более 75 лет. Но результат того стоит.

Научное подспорье

На данный момент в стране есть всего семь регионов, где действуют карбоновые полигоны. Сахалинская область - одна из них. На объектах ведутся разработки технологий для контроля углеродного баланса. Пока полигон есть только в Аниве. В скором времени такой появится и на Итурупе.

В целом, экологическая ситуация в регионе с каждым годом становится все лучше. Воздух стал чище, сократилось количество вредных выбросов. Работа в этом направлении будет продолжена и дальше.