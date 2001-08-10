Сахалинская региональная организация

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 35-летия со дня образования Сахалинской региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". Участников организации отметили грамотами, благодарственными письмами и поздравили концертной программой.

В августе 35-летие отметило "Всероссийское общество инвалидов". Поэтому торжественное собрание начали с приветственного адреса Президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что создание достойных условий для самореализации всех граждан России - один из главных общенациональных приоритетов, значимый фактор успешного развития страны. И очень важно, что в этой большой ответственной работе принимают участие такие крупные, авторитетные общественные организации, как "Всероссийское общество инвалидов".

- Во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнес- структурами вы многое делаете для решения актуальных проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограничением по здоровью, помогаете им обрести веру в себя, в свои силы, получить качественное образование и работу. Содействуете в развитии их творческих способностей, вовлечению в занятия физической культурой, спортом, туризмом, - отмечается в приветственном адресе Президента России.

От имени губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона собравшихся поздравил зампред областного правительства Владимир Ющук.

- Я рад сегодня поздравить нашу самую большую сахалинскую общественную организацию с днем рождения. Вы объединяете в своих рядах огромное число людей, оказываете им поддержку, защищаете их права и интересы. Вы побуждаете не только людей с инвалидностью, но и нас всех не ждать, пока кто-то решит проблемы, а активно решать их самим. Особенно ценно, что между правительством области и организацией налажен тесный контакт, а вместе мы сможем сделать больше для решения проблем людей с ограниченными возможностями, - обратился Владимир Ющук.

Видеопоздравления организации прислали и космонавты с международной космической станции. А ряду участников общества вручили различные награды. За большой вклад в работу по защите прав инвалидов Сахалинской области, активное участие в интеграции инвалидов в общество, адресную помощь, оказываемую инвалидам, Благодарственным письмом губернатора Сахалинской области и памятным подарком поощрили сахалинскую региональную организацию "Всероссийского общества инвалидов". Знак "Почетный член Всероссийского общества инвалидов" получила председатель Поронайской местной организации Надежда Гладкова, почетным знаком "За заслуги перед Всероссийским обществом инвалидов 1 степени" отметили председателя контрольно-ревизионной комиссии Сахалинской региональной организации Веру Демагину. Награды вручил почетный гость мероприятия председатель "Всероссийского общества инвалидов" паралимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Михаил Терентьев.

- Мне очень приятно сегодня присутствовать на Сахалине. Я побывал в реабилитационных центрах, пообщался с людьми, которые работают с инвалидами. Очень важно, что глава региона здесь уделяет личное внимание проблемам людей с ограниченными возможностями. В регионе проведена большая работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации. На Сахалине очень сильное отделение нашей организации, члены которой тесно работают с представителями власти, чтобы обеспечить доступную среду и повысить качество жизни. Желаю, чтобы на все хватало здоровья, времени и ресурсов, с праздником, - отметил Михаил Терентьев.

Еще нескольких гостей мероприятия поощрили почетным знаком "За заслуги перед Всероссийским обществом инвалидов II степени" и почетными грамотами организации. А двум сахалинским фотографам вручили дипломы за участие в 9-ом Всероссийском фотоконкурсе о жизни инвалидов "Без барьеров". После официальной части присутствующих поздравили сахалинские творческие коллективы.