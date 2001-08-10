Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 13 сентября, жители и гости островной столицы могут приобрести свежую кету по 150 руб. за килограмм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляется с 12.30 у ТЦ «Янтарь» (южнее дома №26 по ул. Пограничной).

Рыбу реализуют: ИП Можайский О.В. (поставщик: ООО «Меридиан»).

Продажа ведется в рамках проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».