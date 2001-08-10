Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Боинг 747-400 авиакомпании "Россия" выполнит полеты по маршруту Москва-Южно-Сахалинск-Москва в связи с повышенным спросом на перелёты, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Жители Сахалинской области возвращаются из отпусков с материка, а туристы с островов, напротив, торопятся в центральную часть страны. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров, легендарные лайнеры "России" выполнят по два рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск (30 и 31 августа) и в обратном направлении (31 августа и 1 сентября).

Вместимость воздушного судна - 522 человека. Это безопасный двухпалубный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт.

Новый аэровокзал Южно-Сахалинск оснащён всеми необходимыми технологиями для того, чтобы обслуживать лайнеры такого класса. Рейсы принимают оперативно. Для комфорта пассажиров к воздушным судам присоединяют телетрапы. Всего в комплексе их 6.

"Мы всегда стремимся предоставить пассажирам максимальный комфорт и удобство. Наше партнерство с авиакомпанией "Россия" позволило вывести самый большой лайнер их флота именно на Сахалин, чтобы жители и гости области успели вернуться домой к началу учебного сезона. Новый аэровокзал позволяет оперативно и в комфортных условиях обслуживать как небольшие воздушные суда, так и такие махины как Боинг 747", - отметил генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.

Новый терминал обладает пропускной способностью 1,6 тыс. пассажиров в час и способен организовать обслуживание до 5 млн человек в год, что в несколько раз превышает прошлые показатели. Общая площадь составила 47 тыс. квадратных метров. Путем внедрения планировочных решений перераспределены транспортные и пешеходные потоки, удалось значительно увеличить количество стоек регистрации, выходов на посадку, кабин паспортного контроля, пунктов досмотра и точек торговли. Также начала работу полностью автоматическая система обработки багажа, открылись просторные и комфортные залы ожидания. В основу концепции оформления интерьера аэровокзала легли природные и культурные особенности островов Сахалинской области.