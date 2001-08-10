Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Асфальт восстановлен в 300 дворах областного центра. Текущий ремонт будет выполнен на территории 605 дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сейчас подготовительными работами охвачено более 80 дворовых территорий. Всего восстановлено более 25 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия в разных дворах Южно-Сахалинска. Работаем в темпе, погода способствует благоустройству. Параллельно с текущей работой мы анализируем данные от управляющих компаний для планирования объемов работы на следующий год, - рассказал начальник отдела МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Алексей Сапронов.

Добавим, благоустройство дворовых территорий ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". На эту деятельность управляющие компании получают субсидии из областного бюджета.

Напомним, масштабные работы по текущему ремонту дворовых территорий ведутся в городском округе уже третий год. Они были инициированы губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и находятся на особом контроле мэра города Сергея Надсадина.