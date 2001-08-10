Ремонт фасада завершают в поликлинике Углегорской ЦРБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в поликлинике Углегорской ЦРБ проходит капитальный ремонт. Изменения, связанные с медицинским корпусом, станут частью преобразований в здравоохранении района. В следующем году здесь начнется строительство новой поликлиники, а действующий объект будет в дальнейшем также использоваться для медицинских целей.

Здание поликлиники, расположенное на одной из центральных улиц районного центра, капитально преобразится к ноябрю. За время ремонта рабочие провели сейсмоусиление здания, сейчас завершают облицовку фасада керамогранитной плиткой и переходят к внутренней отделке.

– За несколько десятков лет здание обветшало. Потребовалось провести восстановительные работы по фундаменту корпуса. Затем бригада рабочих установила сейсмоусиливающий металлокаркас по всему периметру – внутри и снаружи. Благодаря выполненным работам здание можно будет эксплуатировать еще многие годы, – рассказал заместитель главного врача по хозяйственной работе Углегорской ЦРБ Сергей Бурцев.

Действующее здание будет использоваться под поликлинику до конца 2025 года, пока не завершится строительство нового корпуса. В нём разместятся детское и взрослое отделения, а специалисты смогут за смену принимать в два раза больше пациентов – до 700 человек. Старое здание будет передано под размещение других структурных подразделений ЦРБ. Одновременно в учреждении решают вопрос привлечения кадров. С начала года в районную больницу трудоустроены 5 новых врачей: фтизиатр, психиатр, реаниматолог, терапевт, невролог.

– До конца года ждем еще специалистов. В августе планируется выход терапевта, прошедшего дополнительную подготовку по профилю «Кардиология». Специалист будет осуществлять прием в поликлинике. Кадровое переусиление позволит равномерно распределить нагрузку на всех сотрудников, а значит и прием пациентов будет эффективнее, – уточнил главный врач Углегорской ЦРБ Андрей Заярный.

Программа модернизации первичного звена реализуется на территории Сахалинской области с 2021 года. Кроме ремонта медицинских учреждений в рамках программы осуществляется строительство ФАПов. В 2023 году в Сахалинской области на эти цели выделено 945 млн рублей из областного и федерального бюджетов.